辯在瘟疫蔓延時　拜登、桑德斯兩老把病毒名字搞錯了！

▲拜登(左)與桑德斯周日在民主黨總統提名電視辯論會，以互碰手肘代替握手致意。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

新冠病毒疫情在美國迅速蔓延之際，民主黨兩位總統參選選人：前副總統拜登(Joe Biden)與參議員桑德斯(Bernie Sanders)周日(15日)仍如期舉行了黨內初選的電視辯論，但直播地點改到華府一個沒有觀眾的攝影棚內。在此疫情大爆時期，兩位年過75歲的候選人沒有像以往那樣握手致意，而是互碰手肘。

新冠疫情當然成為當晚辯論的焦點議題。拜登和桑德斯一致砲口對外，強 烈抨擊川普政府的防疫措施，拜登強調應部署美軍對抗疫情、制定數十億美元的計畫迎戰這場公衛和經濟危機。桑德斯則從自己的競選綱領出發，強調他主張的全民健保體系可以幫助美國更有效的應對疫情。

截至台北時間3月16日中午，美國已確診逾3700例，十幾個州宣佈停課，疾控中心建議未來8周停止舉行50人以上的活動。

值得注意的是，至目前為止的疫情發展顯示，有慢性病或年齡較大者比較容昀感染病毒。這意味著77歲的拜登和去年一度心臟病發作的78歲桑德斯，兩人都屬於高危險族群。

當主持人問到他們有何個人防護措施時，桑德斯表示他不會再舉辦 自己很喜歡的大型集會，對接觸人群會更謹慎，也用了很多肥皂和洗手液。拜登則表示自己沒有心臟病等憯伏疾病，不再跟人握手，每天隨身攜帶洗手液，競選團隊在家辦公。

然而兩位參選人在過程中頻頻發生口誤，似乎對新型冠狀病毒和其他重大流行疾病都「霧煞煞」。拜登把2009年的H1N1流感叫作「N1H1」、也疑似忘記伊波拉(Ebola)病毒的名稱，只說是「在非洲發生的事」。桑德斯則多次把新冠病毒疫情稱為「伊波拉」。川普競選團隊迅速把這些口誤整理，PO在他們的官方推特上。

拜登同時承諾，如果他贏得民主黨總統提名，會選擇一名女性作為副手。在多個州的初選過後，拜登獲得的代表票目前領先桑德斯。民主黨將在7月的全國代表大會上確定最終人選。

▲川普競選團隊把拜登、桑德斯的口誤整理後，PO在他們的官方推特上。（圖／翻攝自川普推特)