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兩岸開打是否協防台灣　美國前駐華大使：到時候才會做決定

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▲共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

▲共軍頻繁繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

記者曾俊豪／綜合報導

民主黨2020總統候選人角逐者參議員桑德斯（Bernie Sanders）日前表示，若中國對台灣採取軍事行動，他不會坐視讓侵略行為發生。對此，前美國駐華大使芮效儉（J.Stapleton Roy）表示，美國會不會協防台灣，決定要到那個時候才會做出。

美國佛蒙特州參議員桑德斯上月接受CNN《60分鐘》（60 Minutes）節目採訪，目前在民主黨聲勢極高的他說，與敵對的一方會面，對他來說並不是壞事，若他今年當選總統，打敗現任總統川普，他會願意與金正恩等人見面。

在與CNN記者古柏（Anderson Cooper）的對話中，桑德斯還談到他採用軍事舉措的條件，若有一方對美國以及盟友造成威脅，他願意動用軍力。古柏追問，如果美國對台灣採取軍事行動呢？桑德斯回答，他會與其他國家結盟，「我指的是，我認為我們必須向世界各國表明，我們不會坐視讓侵略行為發生，這是當然的。」

桑德斯的表態，引起軒然大波，中國國防部發言人吳謙甚至在記者會上回應，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，任何煽動兩岸敵意、渲染兩岸對抗的行徑，都只會給台灣同胞帶來災難，「以武拒統死路一條，以台制華注定徒勞。」

▲▼美國2020總統大選民主黨籍參選人桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／路透）

▲美國2020總統大選民主黨籍參選人桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／路透）

《中評社》就此事採訪喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）與芮效儉。沙特表示，「你不能明確地說，美國絕對會防衛台灣。」他認為，桑德斯的回答或許不是經過深思熟慮（well-thought-out），不像寫文章那樣，而是在受訪回答問題、感到有點驚訝的狀況下的回應。 

芮效儉則提到，美國會不會協防台灣，這個決定要到事情發生的時候才會做出。他認為，美方應當總是假設，如果台灣脫離一個中國架構，北京會採取軍事行動；同樣，中方也應當假設，如果北京攻擊台灣，美國將站在台灣一邊協防，儘管沒有確定的計劃。

他強調，中美雙方都應當做這種假設，事實上，美國的政策也容納這種假設：美國試圖將台灣保持在一中架構中，這樣北京就沒有理由發動進攻。

美國前駐華大使芮效儉。（圖／翻攝自中評網）

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