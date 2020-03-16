防疫也有好心情！親近自然舒壓　研究指出：在公園待20分鐘就有用

▲外國的實驗數據顯示，只需要20分鐘的自然體驗，就足以降低體內的壓力荷爾蒙。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

近來受新冠肺炎疫情影響，許多人都選擇盡量待在家中，深怕一出門和人群接觸會擴大染病的可能性，對抗傳染病讓人壓力好大。但是就算再憂慮，生活還是照樣要過，一直感覺壓力大、不敢踏出家門，對健康可不是一件好事。外國網站《mnn》整理研究報告發現，想要改變焦慮煩悶心情，親近自然是非常簡單的好方法，而且只需要20～30分鐘的時間就能舒緩壓力。

一篇發表在國外期刊《心理學前沿》的研究中表示，有越來越多的醫生以自然療法做為緩解壓力的處方，這個療法又被稱為「自然藥丸（nature pill），研究首席作者瑪麗卡羅爾˙亨特（MaryCarol Hunter）想了解具體做法，「我們知道在大自然中度過時光可以減輕壓力，但時至今日仍不清楚需要多少時間才足夠？頻率是多久一次？又該如何接觸？」。

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於是，為了找到「自然藥丸」最有效的「劑量」，瑪麗卡羅爾˙亨特與合作者，邀請36位住在城市的居民參與實驗，每個人需每週3次、1次至少10分鐘待在大自然中，至於是什麼樣的自然環境，參與者可自行認定。實驗為期8週，每2週研究人員會收集唾液樣本，測量參與者「服藥（接觸自然）」前後的激素皮質醇（壓力荷爾蒙）數值變化。

實驗數據顯示，只需要20分鐘的自然體驗，就足以降低體內的壓力荷爾蒙，效果則在20到30分鐘之間最顯著，30分鐘後效果持續增加，但是速度會慢下來。另外，英國研究，對大約20,000人的日常活動進行了分析，同樣得出了類似結論：每週在公園或林地環境中總時長2小時，將有助改善健康狀況。

上述結果與其他研究的發現吻合，更有研究發現，只是在公園裡待20分鐘，就算沒有做任何運動，都能讓人感到快樂。該研究的主要作者表示，「遊客參觀公園後，回報情緒狀況有所改善。」在這項研究中，有94位成人前往阿拉巴馬州山布魯克的3座城市公園，並完成了調查問卷。結果出爐，持續在公園待20到25分鐘顯示出最佳效果，即使參與者在公園內移動範圍不大，自我的幸福感也增加了約64％。據此結果，意味著無論年齡或體力，大多數人都可以因為到公園坐一下而得到好心情。

在《心理學前沿》上發表的另一篇評論中，康乃爾大學的研究人員檢查了14項研究的結果，這些研究關注自然對大學生的影響。他們發現從事戶外活動，可能甚至不需要完整20分鐘時間，就能讓心情獲得改善。研究顯示，在自然中坐或走10到20分鐘，就可以幫助大學生感到更快樂、減少壓力。

武漢肺炎已進入大流行階段，何時疫情能停歇仍是未知數，除了謹慎做好勤洗手、戴口罩等相關防疫措施，也需要把心情調整好，才能長期抗戰。