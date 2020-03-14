36歲優秀醫生「抗疫身亡！」　因公殉職理由...家屬悲慟無法接受

▲日前廣東醫療隊赴湖北荊州支援，36歲醫生在當地被無辜撞死，出發示意圖。（圖／翻攝 南方日報）

記者任以芳／綜合報導

日前，廣東派出醫療隊支援湖北荊州，努力了一個多，所有醫護員都等著湖北解封那一刻來臨，卻傳來不幸消息，醫療隊成員王爍因公殉職，理由讓家屬和同行醫護員簡直無法接受，直說，真的太冤、太委屈了。

▲日前廣東醫療隊赴湖北荊州支援。（圖／翻攝 南方日報）

疫情當前，廣東2月11日集結250名白衣戰士，組成第二批廣東對口支援湖北荊州醫療隊，人員和大批物資分批搭乘特殊包機，飛往湖北宜昌，隨後轉赴荊州，直奔疫情最前線，因公殉職的王爍也是其中之一的成員。

根據大陸媒體報導，年僅36歲的王爍，十分優秀，任職大陸國家流調排查、巡迴督導隊員、廣東支援湖北荊州醫療隊員、廣東省職業病防治院主管醫師。為了堅持親自走訪查看社區疫情防控工作，王爍突然被一輛超速的麵包車從後側撞倒，全力搶救無效。

▲廣東醫療隊赴湖北荊州支援，36歲醫生因公殉職，同行醫護員悲痛。（圖／翻攝 廣東衛健委官網）

廣東支援湖北荊州醫療隊前方指揮部也發出聲明，「我們對王爍同志不幸因公殉職沉痛哀悼，我們為失去一位在援荊抗疫一線並肩作戰的優秀戰友深感悲痛，向王爍同志家屬表示深切慰問。」

消息傳開，所有廣東醫護員和家屬都十分悲痛，王爍並非在醫療前線壯烈犧牲，而是被違規超速的車輛撞死，這根本是不該發生的悲劇！據了解，湖北荊州警方已經抓到肇事人，黃姓駕駛涉嫌交通犯罪，超速事故原因調查中。