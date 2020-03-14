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小鴨閃機車　街頭爆走噴射…「飄移+全倒」影片曝光！

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記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗一台小客車因為閃避巷子竄出的機車，造成失控，如同保齡球全倒般毀滅前方道路上的多台汽、機車，最後才衝向民宅，造成民宅前的車輛塞住民宅大門。整起事故雖無人員傷亡，但卻造成附近民眾虛驚一場，警方已著手調查整起事故並釐清發生原因。

▲小鴨閃機車　街頭爆走噴射…「飄移+全倒」影片曝光！。（圖／翻攝網路）
▲橘色小客車因閃避竄出的機車，造成失控沿路撞倒多台汽機車。（圖／翻攝網路）

13日下午，位於苗栗英才路一台橘色小客車疑似因閃避機車，造成失控，小客車在街頭「飄移狂奔」，先衝向對向車道、撞到人行道邊緣，再往前衝倒停車格內的一整排機車，最後飄移回原始車道、衝向民宅、往前「推走」白色BMW，民宅門口停放的小客車不堪衝撞，差一點擠進屋內。

飄移小客車的駕駛稱，為閃避巷子竄出的機車才失控，而遭受波及的民宅屋主則飽受驚嚇，他心有餘悸的說，還好事發當時他在屋內，不在客廳，否則一條小命就要被收走了。

▲小鴨閃機車　街頭爆走噴射…「飄移+全倒」影片曝光！。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼白色BMW也受波及，民宅前的小客車也被擠進大門。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲小鴨閃機車　街頭爆走噴射…「飄移+全倒」影片曝光！。（圖／記者陳凱力翻攝）

由於民宅門口的小客車遭衝撞差點擠進屋內，也造成民宅鐵捲門、大門毀損，屋主還因為「門口被塞住」，只能打電話向公司請假。

警方初步調查，肇事無酒駕，詳細原因尚待進一步釐清。這台失控車輛的漂移影片也被陸續上傳到各大群組、LINE群，引起網友討論。

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