樓梯間飄屍臭！警員破門驚見「腐敗女嬰屍」…母親在一旁發呆、傻笑

▲湖北孝感市一位1歲多女童死在家中。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北孝感市驚傳一名1歲半女嬰上週六（14日）餓死家中多日，直至傳出屍臭才被發現。據鄰居透露，死亡幼兒父母己離異，現在跟29歲的母親一起生活，「聽說小孩屍體由社區工作人員抬出時，母親還在一邊發呆、傻笑。」目前，母親已被當地警方帶走。

事發於高新區理絲社區，警員及社區職員於上週五（13日）上門派發物資時，在女童的住處門口聞到異味，於是聯絡派出所。因女童的29歲鄧姓母親情緒激動，擔心她可能跳樓，警員沒有強行開門，次日再帶上鄧女家屬上門勸說，但還是遭到對方拒絕，只好強行破門進入，隨後在屋內發現一具女童遺體。

有鄰居透露，鄧女於上週五在樓下購買蛋糕，因身上不夠錢，與店主的兒子發生爭執，被對方毆打。還有鄰居指，曾打算把孫子的舊衣物送給鄧女的女兒，但鄧女捉住她的手不放，並出手打自己。

▲官方通報。（圖／翻攝自網路）

另有鄰居透露，鄧女的丈夫幾年前遇車禍去世，她改嫁後再離婚，現在與患軟骨症女兒相依為命。據了解，疫情期間，身穿防護服的工作人員曾上門向鄧女派發物資，但遭到她拒絕。

事件掀起輿論關注，大陸網友質疑，一名精神異常者為何可以獨自撫養未成年人。對此，孝感市政府新聞辦公室表示，目前未發現鄧女有精神病紀錄，她的家中有大米、奶粉、蔬菜、水果等食物，屋內供水供電正常，詳細情況需進一步調查。

實發社區管理委員會也通報，疫情期間，理絲社區積極做好轄區居民的生活物資保障工作，多次為鄧女家免費配送蔬菜、水果、大米、奶粉等生活物資。

►戴口罩也要記得保養

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