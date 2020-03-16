會感染就是命！　歐洲人「口罩未必有效」浪漫防疫：白人咳嗽比較沒差

▲受訪者認為自己是白人，在歐洲咳嗽時不會引來異樣眼光 。（圖／法國 O` Bon Paris授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在歐洲擴散，其中法國總理菲力普（Edouard Philippe）宣布關閉餐廳、電影院等非民生必要的場所，防止疫情再擴散大。粉專「法國 O' Bon Paris」日前在巴黎訪問民眾對於新冠肺炎的看法，發現當地人除了認為戴口罩不一定能防止感染，對於病毒也都抱持著泰然的態度，頂多當成「嚴重流感」看待而已。

粉專「法國 O' Bon Paris」日前在巴黎街頭進行街訪，主持人首先問一名平頭男「會怕新冠肺炎嗎？」對方則不以為然地表示「只要謹慎預防就好」，還豁達認為「會中就是命。」

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另一名戴著圍巾的女子被問及「在通勤時若聽到有人咳嗽會恐慌嗎？」她立刻爽快地表示「完全不會」，還認為因為自己是白人，如果咳嗽是不會被投以異樣眼光的，不過若換成一名亞洲人咳嗽，情況可能就不一樣了。

她也認為，新冠肺炎和自己無關，如果她真的不幸中鏢，也只會當成是比較嚴重的流感，「就這樣而已啊！」

▲部分民眾認為戴口罩不一定有效。（圖／法國 O` Bon Paris授權引用）

影片中可見，接受訪問的路人們皆無配戴口罩，另外兩名歐美女子都認為戴口罩不一定有用。兩人表示，人們不僅會在調整口罩時增加雙手接觸到臉的次數，病毒也有可能從眼睛進入體內。

不過她們也認為這是「文化上的差異」，亞洲人平時就有戴口罩的習慣，真的會害怕感染就戴上無妨，只是在歐美地區，已經生病的人才會戴口罩，大家遇到反而會更害怕而已。

網友們看完影片後，不禁感嘆「完全是浪漫系防疫」，「只能說真的觀念不同，亞洲人戴口罩你們會怕，你們不戴口罩我們更怕」、「有不戴口罩的自由，但不要歧視戴的人」。還有人認為，片中的受訪者都能說的出來自己不戴口罩的原因，可見對病毒應該還是有些了解，只是應對處理的方式不同罷了。

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▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。