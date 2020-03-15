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Apple提倡防疫可靠資訊　疫情資訊App優先審核

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▲▼App Store。（圖／記者邱倢芯攝）

▲為了提倡防疫，開發者若是開發防疫資訊相關的App，將可有優先審核權。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

為了更加提升防疫，Apple鼓勵開發者們開發防疫可靠資訊的App，幫助一般用戶了解公共衛生的最新情況；且為了讓這些資訊App可以快速地被審核上架，官方提供了「Time-Sensitive Event」選項，開發者只要點選，即可優先獲得審核。

Apple指出，App Store一直以來都是一個可以讓用戶下載可以信賴的應用程式的地方，而現在這個使命和承諾在全球正全力對抗新冠肺炎的時刻更顯重要。為了不辜負用戶的期待，Apple將針對提供疫情資訊的App進行審查確保這些資訊來源的可靠性。

但是提交新冠肺炎疫情相關App的開發者必須隸屬於被認可的機構，例如政府機關、公共健康非營利機構、在醫療健康方面有深厚經驗和信譽的公司，和醫療或教育機構。不過要注意的是，App Store不會提供以新冠肺炎為主題的娛樂或遊戲內容。

為了讓這些防疫資訊App得以快速推出，開發者可以利用「Time-Sensitive Event」的選項得到優先審核權。另外，非營利機構、認可的教育機構，以及政府機關，如果計劃在App Store只推出免費App，即可豁免開發者年費（視該市場是否符合資格）。

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