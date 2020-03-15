考察診所挨轟浪費醫療人力　邱泰源：會用專業解釋「反而我比較累」

▲邱泰源受訪。（圖／記者陶本和攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會召委邱泰源將於16日安排考察「北部地區醫療院所防疫整備狀況」，卻遭媒體質疑給醫院「添亂」。對此，邱泰源15日上午出面受訪澄清，主要讓立委能瞭解第一線防疫實際狀況，給予醫療人員關懷跟鼓勵，絕對不會到院內影響相關醫療作業。

邱泰源找來洪德仁醫師，以及新北醫師公會理事長顏鴻順出面接媒體訪問。邱泰源指出，立委除了在預算法案支持防疫工作之外，考察主要希望建立一個平台，讓委員瞭解社區防疫實際狀況，給予第一線人員關懷鼓勵；第二個目的是，立法院同仁有責任瞭解防疫過程中，若遇到困難，能給幫助解決，給他們一些見義。

外界質疑安排考察會造成醫院的不方便，民眾黨立委蔡壁如也認為，醫院還要接待民意代表會造成醫療麻煩。對此，邱泰源強調，整個流程已經跟負責主管做好溝通，不會去影響院內同仁作業，並限制考察人數，低於開一個委員會的三分之一。

邱泰源強調，去視察會用專業在醫院外的檢疫站解釋給大家聽，「反而我比較累」，請大家放心，絕對不會影響院內任何作業，要讓立委瞭解他們的困難。

對於立委視察是否影響防疫作業，洪德仁表示，可以讓委員瞭解基層診所的狀況，包括服務流程，如何做到分級管控、分流轉件，讓有高度懷疑的病人 做好後做到醫院檢採；對於診所防疫物資不足的部分，經過在地衛生局溝通協調後，也爭取到口罩酒睛面罩，讓大家能一同為防疫作努力，感謝立委們透過考察，讓長官可以更瞭解第一線醫療人員的辛苦，也很感謝政府對防疫物資的貢獻，讓診所可以做得更好。

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