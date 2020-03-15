機場出動上百醫護員、救護車　滬網友驚嚇..不想再被隔離14天

▲上海浦東機場大陣仗，網友一度誤以為疫情又擴散。（圖／翻攝 環球網）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情稍微趨緩，近日網路瘋傳一張照片，差點引起上海民眾不想再被隔離的恐慌。照片顯示，一架中國國際航空公司的飛機，停靠數十台救護車和上百名醫護員，不少網友猜測，可能這架飛機有旅客感染。

根據大陸環球網報導，照片裡位置在上海浦東機場，停機坪上有上百名穿著防護服的海關檢疫人員、員警、機場工作人員，等待準備下機的旅客，外加數十台救護車一旁待命，這個大陣仗，看的上海網友頭皮發麻，不少網友留言，「飛機上可能不少有發熱乘客」，也有網友擔憂「難道疫情又要擴散了，真的不想再被關家裡，隔離14 天！」還好，所有疑慮和恐慌在一天內慢慢消除，上海市一連發佈兩份通報，強調「請廣大市民放心！」

▲▼來自嚴重疫區國家航班，上海浦東機場全程高規格防疫。（圖／翻攝 環球網）

上海市疫情防控工作領導小組辦公室口岸與交通組發佈通報，「來自德國法蘭克福飛往上海的航班CA936於3月13日12點37分在上海浦東國際機場降落。航班共計286名乘客，其中6名嬰兒，另有17名機組人員。」

為何出現大陣仗的緊急醫療措施？原來海關登臨檢疫時，發現4名有發熱症狀的旅客和2名報告服用過感冒藥的旅客，這6人立刻被救護車轉送指醫院，接受排查與治療，另有30名同機旅客經海關流調、採樣後統一移送集中隔離點實行醫學觀察。

▲上海浦東、虹橋針對疫情嚴重國家，實行高規格入境控管，嚴防疫情輸入。（圖／翻攝 環球網）

上海13日晚間又發佈了第二份通報，其餘246名乘客將嚴格按照相關防控要求實施入境檢疫，除中轉和被鄰省接走的乘客外，按規定居家隔離或集中隔離。 直接與旅客接觸的13名乘務員、安全員也相關規定集中隔離觀察。

目前上海浦東、虹橋針對疫情嚴重國家，實行嚴格入境控管，嚴防疫情輸入。從3月13日零時起，所有中外人員，進入上海之日前14天內，有過韓國、義大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國等國家旅行或居住史的，一律實施14天居家或集中隔離健康觀察。