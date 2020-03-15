花900元抗病毒！　中山國中自製「防疫雙雄」紫外線燈箱、消毒水霧機

▲中山國中自製消毒水霧機。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

新北中山國中D.school學校因應新型冠狀病毒肺炎疫情，由生活科技老師李則叡、廖奕緯、生物老師隋奇融及理化老師蘇彥學等，與學生共同製作「簡易紫外線燈箱」及「消毒水霧機」，開學後各班推廣使用，提升防疫工作的戰鬥力，家長們更放心送孩子來學校。

校長陳君武表示，因應防疫需求，特邀請中山D.School團隊成員運用設計思考解決生活中的防疫問題，從學生的學習需求入手，製作出「簡易紫外線燈箱」，下課時間學生可將手機或是個人用品文具放入中消毒，放學後各班更可開啟「消毒水霧機」自動消毒整間教室，除了減少人力負擔外，隔天上學時進入已消毒後的教室，師生上課時也更安心，不僅強化防疫消毒工作，也讓師生及家長放心，讓孩子的學習無後顧之憂。

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▲消毒水霧機自動噴灑次氯酸水進行室內消毒。（圖／新北市政府提供）

廖奕緯提到，團隊老師兼顧防疫及學習，教導學生運用簡易的電子五金材料及木料，結合基本的配電應用及數位機具設計出創意兼具安全的「紫外線燈箱」。基於環保，用回收的寶特瓶及吸管組合成簡易的模型，再結合水導電性製作自動水位偵測「消毒水霧機」，可以按時進行噴霧消毒，甚至可依班級大小及需求製作出不同的規格，更重要的是兩者製作成本約900元，是市價四分之一不到的金額，經濟又實惠，而且保證有貨。

▲中山國中D.school學生自製簡易紫外線燈箱防疫。（圖／新北市政府提供）

學生徐瑜佑說，看到大家瘋狂的搶購消毒相關產品，怕成為家裡防疫缺口，與學校老師製作「紫外線燈箱」及「消毒水霧機」後，就再自製多個提供家人使用，不僅不會買不到，甚至可依家人需求客制化，做出便宜又好用的防疫工具。

家長會長許賢成也說，開學前不斷要求孩子戴口罩及勤洗手，後來發現學校自製「紫外線燈箱」及「消毒水霧機」後，更放心讓孩子到校就讀，而且學生自製防疫工具，除了解決生活問題外，也學習到生活中的知識，一舉多得。

▲中山國中自製消毒水霧機。（圖／新北市政府提供）

教育局表示，新北市為推動生活科技教育，已建置9所旗艦學校打造史丹佛設計學院創新教育精神「D.School」和55所學校多功能生活科技教學工坊（Techshop＋），因應防疫需求，設計素養導向及問題解決模式課程，教導學生如何思考及採取行動，強化及落實生活中的防疫工作。

