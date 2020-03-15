荷蘭超市爆民眾搶購物資！收銀員傻眼：連聖誕節都沒看過這麼多人...

▲荷蘭爆發囤積潮，衛生用品、易保存食物都被搶購一空。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

新冠肺炎疫情在歐洲延燒，荷蘭亦深陷疫區，一周以來每天都超過百例確診，引發民眾恐慌，各大超市也出現搶購物資人潮，就有民眾表示，自己放在手推車裡的衛生紙直接被搶走。荷蘭首相呂特（ Mark Rutte）即呼籲消費者不要囤積商品，強調「物資沒有短缺」。

據《路透》及《紐約時報》報導，荷蘭新冠肺炎疫情升溫，一周來累計近千例，在短短數日之內，當局陸續宣布禁止大型集會、停課、博物館關閉、企業遠距辦公等措施，公告一出造成民眾恐慌，開始大量囤積「衛生紙」和「不易變質的東西」。超市裡的商品上架不到1小時就被搶購一空，許多真正需要物資的民眾買不到東西。

荷蘭首相呂特（ Mark Rutte）呼籲消費者不要囤積商品，強調「物資沒有短缺」，他表示，「人們努力度過疫情危機的同時，買個東西還看到貨架幾乎空了，這真的很惱人。」阿姆斯特丹（Amsterdam）的收銀店員表示，「我從未看過這種情況，連聖誕節都沒看過這麼多人推著滿載的推車。」

商店裡最搶手的是「衛生用品」、「清潔用品」，還有一些不容易變質的食物。有民眾向《紐約時報》表示，「他們直接把我手推車裡的衛生紙拿走！我還看到一個人扛著12袋麵粉回家。」