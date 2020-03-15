武漢市旁神奇小村「0確診病例」！　女書記現身揭密：24小時守住第一道防線

▲武漢市1月24日封城至今已近2個月。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

河南省信陽市新縣田舖鄉不僅接壤湖北、鄰近武漢，但截至目前，田舖鄉卻毫無新冠肺炎確診病例！河南省政府在14日的記者會上，田舖鄉黨委書記邵燕就上台分享了戰疫經驗，她說，疫情爆發後，他們立即守住第一道防線，各級部門進入戰時狀態，排查登記所有進出人員，在湖北界交通口設崗7處，每處都有3至5個人輪班作業。

邵燕說，疫情發生後，田舖鄉各級部門就迅速進入戰時狀態，組織各村、各部門立即對外來流動人員、返鄉人員全面排查登記，在鄰湖北界的村組交通道口設崗設卡7處，每處都設有3至5人輪班作業。同時建立領導帶班應急值守機制，落實24小時專人值班，對來往人車登記、體溫檢測，無通行證行駛車輛則勸返、暫扣。

▲武漢旁神奇小村「0確診病例」！女書記邵燕現身揭密。（圖／翻攝微信）



「打通最後一公里」邵燕接著說，為了防止疫情在鄉村蔓延，田舖村動員鄉、村組幹部、第一書記，黨員隊長、警務、醫務人員等，織嚴織密織實這張疫情防控網，同時加強人員密集場所的管控，針對敬老院、機關食堂、各部門辦公室等定時嚴格消毒，也取消了大型活動，盡量通過電話、傳訊等進行工作安排。

此外，田舖村也持續加強從湖北返鄉人員信息的排查登記及後續隨訪工作，採取走訪和電話聯繫的方式排查，每日監測2次體溫，實行網格化管理，確保不漏一戶不漏一人，堅持「每日報告」工作制度。

邵燕談到，1月26日天降大雪，路上車輛難行，田舖鄉塘畈村第一書記陳德保在接到疫情防控工作的通知後，主動放棄假期，縱使大雪導致車輛無法通行，他從家中步行5個多小時，翻越近30公里的山路，趕回村裡進行防疫工作，另外還安排專人全面統計現有物資，最大限度保證疫情一線的需要。各村均有調配專人為群眾代購生活物資。

此外，為了讓村民得到最新疫情消息，田舖村也運用電視、網絡、手機訊息等平台及時發布重大信息、防疫動態，共出動6輛宣傳車，7個村級廣播、12個移動音箱逐村宣傳，印發《致全鄉居民一封信》2000份、張貼公告、提示語、製作通俗易懂宣傳標語、條幅。

邵燕說，河鋪村毗鄰湖北，村內多條道路與黃岡市相連，山搭界地相連，兩地村民親戚眾多，聯姻眾多，元宵節前夕，有村民到村委說他預定的婚期是元宵節，新娘是湖北麻城市人，詢問能否當日到省界將新娘接過來，村兩委幹部建議延期期舉行，村民也聽從了，主動聯繫雙方父母。

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