防堵新冠肺炎！　西班牙祭出「非常政策」15天全國封鎖措施

▲西班牙。（圖／路透社）
文／中央社馬德里14日綜合外電報導
為抑制2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）加速擴散，西班牙今天禁止民眾離開住家，除非是外出前往工作或採買民生必需品等。
法新社報導，在確診感染新冠肺炎患者大幅攀升後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布限制民眾移動措施。
路透社報導，西班牙總理桑傑士今天證實，將採取為期15天全國封鎖措施，作為抑制新冠肺炎疫情擴散的國家緊急措施的一部分。 桑傑士表示，面對冠狀病毒危機必須採取「非常決策」。（譯者：劉學源）
▲西班牙。（圖／路透社）
文／中央社馬德里14日綜合外電報導
為抑制2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）加速擴散，西班牙今天禁止民眾離開住家，除非是外出前往工作或採買民生必需品等。
法新社報導，在確診感染新冠肺炎患者大幅攀升後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布限制民眾移動措施。
路透社報導，西班牙總理桑傑士今天證實，將採取為期15天全國封鎖措施，作為抑制新冠肺炎疫情擴散的國家緊急措施的一部分。 桑傑士表示，面對冠狀病毒危機必須採取「非常決策」。（譯者：劉學源）
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