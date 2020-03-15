台東縣府銅板價賣二手書！　媽媽帶小朋友冒雨挖寶

▲縣長饒慶鈴在現場接受曾興平老師當場為她素描。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「妳是愛看書的女孩嗎？」台東縣府文化處14日白色情人節在藝文中心大廳辦理「曬一波 書福咧 March一起來」書籍義賣活動，以尋找愛看書的女孩展開曬書的活動，義賣所得將捐贈大溪國小兒童繪本出版經費，縣長饒慶鈴也特別到現場與鄉親共襄盛舉，希望大家多多作公益外，也要加強防疫工作。

近日由於新冠肺炎疫情縣內不少活動延期或取消，讓大家心情都悶壞了，文化處特別於14日下午1時辦理「曬一波 書福咧 March一起來」書籍義賣活動，不過，天公不作美，活動因雨由原文化處廣場，改到藝文中心大廳舉行，仍吸引不少鄉親冒雨參與。

▲台東縣長饒慶鈴到現場共襄盛舉，希望大家多多作公益外，也要加強防疫工作。

活動現場共分11區，而且有多種優惠組合、銅板價、好禮福袋等，買到賺到。除了不同主題之書攤外，還有驚喜連連的福袋區、人像素描區邀請曾興平、黃東明、林慧美及賴世榮等4位老師為民眾素描、閱讀給力區、書香&咖啡香區，以及精采的街頭藝人表演與嘿嘿洗手舞舞表演，帶給大家一個充實美好的午後時光。



文化處同仁自己擔任書店店長，將歷年來出版的暢銷書、工具書、繪本、成果冊、畫冊等等，以最優惠及銅板價售出，現場民眾除了有感挖到寶之外，媽媽們也透過繪本與小朋友共讀台東的在地故事，買到福袋的民眾更是驚喜連連，每個人都大包小包的帶回自己心中的資料庫及寶物，所得在活動後全數捐贈兒童文化藝術基金會出版由大溪國小小朋友手繪及採集之地方故事繪本，大溪國小的小朋友們也由林智皓校長帶領大家擔任小店長，為自己即將出版的繪本努力。

▲圖書都以銅版價出售，媽媽帶小朋友來現場挖寶。

饒慶鈴出席表示，活動所得將全數捐贈給兒童文化藝術基金會做為大溪國小出版繪本之基金，已累計15000元，希望大家多多購買作公益。新冠肺炎疫情仍未退燒，有了健康的身心靈，才能更有效對抗病毒，文化處最近推出了一套防疫健康操，影片也會放在文化處臉書上，希望大家能多去閱覽學習，多做健康。點閱率如果超過1萬人次瀏覽，我們也會請文化處長做更有自信性的活動，來激勵大家做好勤洗手，防疫準備的工作。

文化處鍾青柏處長也表示，相信大家都有滿滿的收穫，找到自己心中的那個寶物，同時也做了公益。今天沒搶到書的民眾別擔心，文化處將於三月份的每個星期一上午9時至12時、下午2時至4時在中華會館（台東市中正路143號）繼續販售，民眾亦可享有同樣優惠，歡迎大家前往選購。

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