彰化縣府服務及廉能表現　政風處民調：有9成民眾滿意

▲彰化縣政府服務及廉能表現，政風處民調有9成民眾滿意。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美去年上任執政一週年，縣府政風處委託民調公司進行電話民調，近日民調結果出爐，有9成的受訪者滿意縣府廉能施政表現，有7.9成滿意不濫用行政資源的表現，但也有逾8成的受訪者認為，若遇到不法情事時會提出檢舉。

▲彰化縣長王惠美率主管簽署廉能公約。

縣長王惠美率領副縣長洪榮章、秘書長賴振溝及各局處一級主管於2019年3月間，在縣府中庭簽署「廉能公約」，落實縣長政見「建立廉能政府：不濫用行政資源，不公器私用，依法行政，提高行政效率與行動力。」的執政理念，在彰化地檢署檢察長徐錫祥及彰化地方法院院長蔡名曜蒞臨見證下，圓滿完成簽署活動。

▲簽署廉能公約表演行動劇。

如今縣府政風處委託民調公司針對去年「縣府服務及廉能表現執政」進行電話民調，民調結果出爐，民調公司於108年12月18日至26日，總計撥打了3,338通電話，完成704份有效樣本。

四大項民調結果分別如下：

(一)在服務及效率表現方面：有9成以上的受訪者滿意縣府公務人員的「服務態度」及「辦事效率」。

(二)在廉潔施政表現方面：9成4的受訪者表示未曾親身經歷或聽聞人員有「辦事需要送禮」、「需要找人關說」、「需要應酬」。

(三)在依法行政表現方面：有9成5的受訪者感到滿意；若遇到不法情事時，逾8成的受訪者會提出檢舉。

(四)在不濫用行政資源表現方面：近7成9的受訪者滿意縣府「落實撙節開支，避免浪費行政資源」所做的努力；另外，8成1的受訪者對於縣府「整合有限資源，以達到節省公帑並發揮最大行政效益」感到滿意。

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