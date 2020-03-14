北市加速處理爭議違建　全市34案列待拆、首波將拆4案

▲北市違建問題嚴重。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為了解決台北市違建叢生問題，北市府2月成立「違章建築爭議處理委員會」，根據建管處統計，2月17日至3月9日期間共審議39案，目前確認將拆除34案，有4件列首波拆除地點，包含3件已拆除、1件預定17日執行。

台北市違建問題嚴重，市府過去處理違建案常發生大量積案或是碰上議員協調、增設違建持有戶與拆除工程人員發生衝突等狀況，導致違建案處理進度緩慢。為減少拆除違建造成紛爭，北市府在2月10日宣布成立「違章建築爭議處理委員會」，邀專家、學者擔任委員受理市民陳情，且每週開會審議違建案，會議決議內容一律上網公告。

建管處指出，「違章建築爭議處理委員會」在2月17日至3月9日期間，共審議39案，除3案涉有認定、宮廟遷移、占用市有地等疑義案件，2案因僅為屋頂防漏鐵皮故改善至符合規定後得暫維現狀外，其餘案件均違反建築法規，明確經審議後持拆除的原處分。

建管處指出，第一波決議拆除案件共4件，包含南港區2件、內湖區1件皆已拆除，大同區1件預定3月17日執行拆除。其餘完成審議的違建案，因明確違反建築法規定，經委員會審議，預定4月9日前拆除，地點分散各行政區。

根據建管處統計，34案待拆違建分散12個行政區，其中以士林區、南港區各有5案最多，大同區、文山區、北投區及信義區則各有4案。