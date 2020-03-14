疫情影響股市大跌壓力大睡不著　藥師呼籲勿自行亂加藥吃

▲藥師提醒民眾一定要遵照醫師的醫囑來服藥，千萬不要自行亂加藥粒來吃，以免產生嚴重的副作用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因新冠肺炎造成的全球股市大跌，有些投資民眾因為心情煩悶壓力大睡不著，而求助精神科醫師，藥師提醒民眾一定要遵照醫師的醫囑來服藥，千萬不要自行亂加藥吃，以免產生嚴重的副作用，而讓生活的影響更加嚴重。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，安眠藥或是抗精神焦慮鎮定劑，雖然可以幫助入睡或是使人放鬆，但這些藥都有其一定的副作用，例如有些人睡醒後，藥效還沒完全退去，還會有一點點頭暈的現象，這時走路就要非常小心，以避免跌倒。有些藥的副作用還可能會有類似夢遊的情形出現、有些人也可能會有短暫的思緒斷片產生，因此在服用這類的藥物時一定要遵照醫囑，或是諮詢藥師，千萬不能自行亂加藥來吃。

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吳振名特別提醒在服用完這些藥物後，一定不能開車出門，否則很容易發生危險。他也特別提到，有些民眾會有一種錯誤的觀念：報人吃好藥是在做功德，因此，聽到有人睡不著，就會把自己吃的安眠藥分送給別人吃，這是不對的，有睡眠障礙的問題一定要去看醫師，由醫師來診斷處方最適合的藥物才是正確的。

吳振名也提醒民眾，屬於管制藥品的安眠藥，不論是藥師或是民眾都不能隨便賣給別人，民眾若是不吃或是吃不完就私下賣給別人，是會觸犯毒品危害防治條例，民眾持慢性病連續處方箋，到社區健保藥局領這類的藥品時，藥師也會依照管制藥品管理條例來和民眾清點應領的藥品及粒數並登記，所以在使用這類藥品時都要非常謹慎小心。

民眾若是有服藥方面的問題，除了遵照醫師的醫囑來服藥，也可就近向住家附近的社區健保藥局藥師來做諮詢，千萬不要自行亂加減劑量，以免發生危險。

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