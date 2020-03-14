山區大型重機擾人清夢　白河警結合監理站路檢稽查

▲台南市警白河警分局執行防制危險駕車勤務，於市道174線橫路東山休息站實施路檢，並配合新營監理站人員加強攔查改裝違規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局山區市道174線及175線路段，近期假日夜間常有大型重機車或改裝車輛集體夜遊，嚴重妨害安寧引起民怨，白河分局配合新營監理站執行「防制危險駕車」勤務，加強攔查改裝噪音違規車輛，以維護山區交通順暢與安全。

白河警分局於13日晚上7時至11時執行防制危險駕車勤務，共出動20名警力，於市道174線橫路東山休息站實施路檢，配合新營監理站人員加強攔查改裝違規車輛。市道174線及175線是大型重機熱愛跑山路段，假日常有從六甲及玉井地區大型重機車，進入山區寧靜村莊帶來噪音，甚有重機車騎士發生交通事故造成嚴重傷亡。

白河分局表示，大型重機車改裝排氣管所造成的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易發生危險，籲請車主切勿任意改裝車輛排氣管等車體裝置，行駛至山區道路務必遵守交通規則，進入村里道路更要減速慢行，避免發生車禍，另外分局也會強化山區夜間巡邏，並結合環保局、監理站組成聯合稽查小組，擴大取締改裝噪音車輛，以淨化轄區治安、交通環境及維護社區安寧。

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