口罩國家隊「霸氣董座3招護台灣」　傲視全球的超強實力曝光

▲南六董座黃清山表示，目前台灣口罩原物料仍夠用。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情影響，不少民眾瘋搶口罩造成供不應求，政府緊急徵收國內廠商投入製作，解決口罩荒。名嘴徐嶔煌在臉書發文「有料的的口罩國家對真好！」，透露這次台灣口罩國家隊幕後重要的角色-南六企業董事長黃清山的霸氣之舉。

總統蔡英文2月南下參訪台灣最大的隔離衣不織布製造商「南六公司」，指出，現在國際上，口罩的原料稀少且昂貴，南六的黃清山董事長特地代表政府到國外採購原料，而且承諾小廠無法供應的原料，南六會全部承擔，並以正常的價格供應。蔡英文感謝南六對於防疫工作的全力投入及熱心協助，在維持防疫物資原料供應的穩定上，幫了政府很大的忙。

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▲徐嶔煌拍下南六背後的霸氣實力。（圖／翻攝自Facebook／徐嶔煌）



徐嶔煌13日在臉書也發文指出，黃清山董事長接獲政府請託後就全力趕工，面對不斷漲價的不織布價格，黃清山直接出面穩住價格，還霸氣承諾「小廠無法供應的原料，都由南六來承擔。」黃清山董事長當時這樣說：「口罩業者不要擔心原料的來源，我們會盡力讓他們不會斷料。」

徐嶔煌表示，黃清山董事長幫忙穩住價格，又幫忙擔保原料不斷料，靠的就是「南六」背後的霸氣實力。「什麼樣的實力？當年南六擊敗杜邦，稱霸手術衣市場的實力，擁有全世界最寬的6.2米水針不織布機台的實力。」