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快訊／美國總統川普宣布：全國進入「國家緊急狀態」

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▲▼川普再開記者會。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）

▲川普開記者會。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）

記者董美琪／綜合報導

針對新冠肺炎疫情，美國總統川普台北時間14日凌晨3時，於白宮玫瑰園臨時開記者會宣布國家進入「緊急狀態」，一個月內將生產500萬次新冠肺炎篩檢，以對抗這次快速擴散流行病。

川普表示，進入緊急狀態後，可為各州及地方政府撥款500億美元對抗疫情。川普接著說，「不希望大家跑出門來做篩檢」，他希望有症狀的人再去醫院檢查。

川普指出，他預計最快下周會生產至少50萬套檢測試劑，Google也將設立網頁，協助民眾判斷需不需要檢測，相關機構將在一個月內提供500萬次新冠肺炎篩檢，政府將設置「得來速」篩檢站，讓更多民眾接受檢查能更快速方便。同時，他下令能源部增加戰略石油準備。

《路透社》稍早曾報導，川普只要宣布全美進入緊急狀態，將為對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）提供更多聯邦資金開啟大門。

根據《中央社》報導，國高階衛生官員先前曾表示，華府可能啟動緊急法，替沒有健保的「新冠肺炎」病患，支付醫療費。《法新社》報導，美國公共衛生專家曾警告，全美約有2750萬民眾沒有健保，可能因此成為防疫缺口，且危及個人生命。

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President Trump Holds a News Conference

LIVE at 3:00 p.m. ET: President Trump holds a news conference on the Coronavirus.

The White House 發佈於 2020年3月13日 星期五
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