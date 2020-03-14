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8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎…發病前多次搭大眾運輸

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲男子確診新冠肺炎，確診前曾搭大眾運輸。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

大陸河南鄭州已有10多天沒出現新冠肺炎確診案例，不過11日出現了一起輸入性病例，引起當地關注。當地單位調查後發現，這起輸入性案例是當地居民，確診前竟然在8天內前往4個國家遊玩，還有前往義大利。

綜合陸媒報導，鄭州警方通報，員警工作時發現，一名郭姓男子近日有出入境的紀錄，因此上前盤查，不過對方完全不承認，只好將出入境軌跡上報，交由社區工作人員管理。

社區工作人員核實出境紀錄，將郭男帶到集中隔離點進行觀察，期間郭男出現發燒的症狀，被送到醫院診斷，隨後確診為新冠肺炎。這起事件引起當地震驚，因為郭男回家後、確診前的這段期間內，曾多次搭乘大眾運輸、出入辦公場所。

▼警方上門時，男子還隱瞞出國史。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼鄭州男子8天玩4個國家，確診新冠肺炎。（圖／翻攝《網易新聞》）

對此，郭男則說，他以為3月疫情已經緩解，又怕簽證到期，因此去了義大利，回國後沒有出現症狀，直到9日喉嚨疼痛，才前往藥局買藥。目前當地已經進行調查，將24名密切接觸者集中隔離，這些人是否有遭到傳染，仍待進一步採檢。

郭男在當地的交通運輸委員會執法支隊任職，這也引起一陣抨擊，身為公務人員，卻不遵守規定。對此，該支隊的工作人員澄清，郭男是單位內的臨時人員，當時用調休的假出門，到哪裡去沒人知道。

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