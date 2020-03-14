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妻子確診他沒在怕…加拿大總理稱「沒症狀不須檢測」　在家視訊上班

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▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）妻子蘇菲格雷戈瓦（Sophie Gregoire）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道妻子確診。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie Gregoire）自英國返國後出現疑似流感症狀，經過篩檢確診，消息震驚各界。在妻子確診消息傳出後，杜魯道也透過推特表示，「妻子的狀況穩定，我也採取自我隔離措施，繼續在家工作」，此外醫療團隊也認為杜魯道未有相關症狀，因此沒有計畫進行檢測。

根據《CNN》報導，杜魯道在妻子確診後，發表推特聲明：在未來在家工作的期間，將會透過視訊、電話來參加會議，也將會和各國政府討論疫情應對措施，確保加拿大人安全，也會控制新冠肺炎對加拿大經濟的衝擊。

據悉，杜魯道的醫療團隊認為，他並未出現相關症狀，因此近期跟杜魯道接觸過的人染病風險並不高，而杜魯道目前也不需要接受篩檢。而蘇菲在得知自己確診後，也表示感謝各界關心，將會接受醫療建議好好休養。

目前加拿大公布一系列措施，包括國會暫停運作5星期，所有出入境加拿大的外國航班只能在指定機場升降；500人以上郵輪7月1日前不可停泊在加拿大港口。杜魯道表示，這些嚴格措施都是為了擔心疫情擴散，也呼籲國民要團結抗議，取消不必要的旅遊，政府將會有相對應的經濟措施。

▲▼ 加拿大總理杜魯道發文說明妻子確診 。（圖／翻攝自推特／JustinTrudeau）

▲ 加拿大總理杜魯道發文說明妻子確診 。（圖／翻攝自推特／JustinTrudeau

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