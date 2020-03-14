「防疫視同作戰」　嘉縣首次社區防疫桌演溪口鄉登場

▲為提高社區防疫能力，嘉縣首次進行社區防疫桌演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為防堵武漢肺炎疫情，在溪口鄉公所舉辦首場社區防疫桌上暨部分實兵演練，主要為強化各鄉鎮市公所組織分工，並針對武漢肺炎提出應變計畫，來提高社區防疫能力。此外，縣長翁章梁也邀請疾病管制署南區管制中心專門委員蔡遠鵬、嘉義長庚醫院感管科主任王盈翔蒞臨現場指導；18鄉鎮市公所也派代表，觀摩溪口鄉的演練。

▲ 嘉縣於溪口鄉進行首次社區防疫桌演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁親自主持社區防疫桌上暨部分實兵演練，模擬溪口鄉疑似發生社區感染，並立即啟動公所的應變防疫體系；溪口鄉前進指揮所則由鄉長孫維聰擔任指揮官，衛生所主任陳盈谷實兵操作採集檢體、消防隊啟動119協助居家隔離民眾就醫後送作業。

▲嘉縣首次社區防疫桌演並實兵演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣社區防疫演練，設置檢疫區 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁強調，針對公部門來說，事先演練是相當重要；每個人都了解自己該扮演怎樣的角色，若面臨發生社區感染的事件，才不至於慌張。

蔡遠鵬表示，全台對於社區感染，嘉義縣首先事前演練，目的為讓各鄉鎮市清楚的了解流程，以至於事件發生後能不慌不忙的處置，這一點非常贊同。

11日模擬演練，依權責執行各項防疫工作如環境消毒、衛教民眾等，發揮鄉鎮市公所組織動員，徹底落實任務分工，以防堵進一步疫情蔓延。此外，義竹鄉長黃阿家、新港鄉長林茂盛、議員劉雅文、林于玲，皆到場觀摩實際演練。

衛生局指出，期盼實況演練能讓18鄉鎮市若出現狀況時，能提高疫情處理熟悉作業效能。目前台灣雖尚未發生社區感染情形，但「防疫視同作戰」，提早做好社區防疫準備，將來才能成功減災。

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