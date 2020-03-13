抗疫作戰！北市將增防疫計程車　設加油棧供警消醫護休息

記者陳家祥／台北報導

台北市政府13日舉行「因應2019新型冠狀病毒疫情小組」第20次應變會議，會後副市長黃珊珊受訪表示，防疫計程車將增加到3台，並改採3班制，避晚深夜有用車需求。另外，外界關注的醫護人員休息處所也已找好，目前有4家旅館業者配合，將採公務員差旅辦法的模式，只要是市府所屬的公務員、醫護人員、警消等皆可使用。

黃珊珊會後受訪表示，防疫計程車原來是2台車、開8個小時白天，後來發現有很多民眾是需要晚上就醫，「我們改成3班制，3輛計程車、24小時」，24小時都有防疫計程車，就不會有晚上還要坐一般計程車。

另外，外界關注的醫護人員休息處所部分，北市府也完成建置，觀傳局與和平醫院周邊的4家旅館合作成立「警消醫護加油棧」，總計4家旅館、超過250間客房。黃珊珊表示，非常多旅館業者都很支持，認為警消醫護是最重要的防疫人員，願意提供醫護專案，相關費用由台北市政府處理。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊補充，將比照世大運時期，用類似差旅費的方式，依據「國內出差旅費報支要點」辦法，最高每晚支應1600元，入住之市府公務員不必額外負擔，且一天提供2餐、住宿24小時。黃說，透過該方案，市府也不必再去找更多空的地方。

觀傳局補充，有住宿需求的警消醫護人員經機關核准後，即可先以Line或電話訂房，赴現場出示市府員工證後，即可以優惠價格新台幣1600元入住，隔日再憑單據由所在局處核銷。

而除了防疫外，黃珊珊還表示，現在要開始想紓困跟將來的振興方案，會請各局處要開始對各自輔導的行業做了解，受到那些衝擊、疫情過後可以做哪些振興的事，來協助台北市恢復正常。

另外，市府也將優先針對府外單位建置視訊會議的作業方式。黃珊珊說，將來府外單位以視訊會議方式，避免大家舟車勞頓，比如自來水處或翡管處，每次來都1、2有個小時，「將來跟他們有關的會議大部分會採取視訊會議的方式」。

▲台北市聯合醫院和平院區。（圖／翻攝Google Maps）