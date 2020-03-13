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還原東航登機！乘客空橋上「排隊領防疫用品」...穿上防護衣才進機艙

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▲▼東航滯留湖北包機乘客登機前，領取防疫用品。（圖／受訪者提供）

▲東航包機乘客在機艙前穿著防護衣。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／台北—武漢連線報導

第二批滯留湖北包機順利返台，不過，東航班機起飛前，爆出「陸方不准乘客穿防護衣登機」的消息，引起兩岸另一波攻防。《ETtoday新聞雲》12日取得登機前的畫面，從照片中可以看到，乘客不分男女老少，登機前都在空橋上排隊領取面罩與防護衣等防疫用品，並且當場著裝完畢，才進入機艙。

回顧此次包機流程，華航包機10日晚間9時43分起飛後，便有風聲傳出，即將起飛的東航班機「拒絕讓乘客穿防護衣」。隨後有黨政人士表示，陸方此舉違背台方堅持的「橫濱模式」，導致班機遲遲未起飛。

▲▼東航滯留湖北包機乘客登機前，領取防疫用品。（圖／受訪者提供）

▲當天航班多次延誤，東航地勤準備食物和飲料供包機乘客食用。（圖／受訪者提供）

《ETtoday新聞雲》11日傍晚取得東航上的照片，儘管畫面稍嫌模糊，但仍可清楚看見，所有乘客搭機時，是採取「梅花座」的方式乘坐。此外，每個人不僅配戴口罩、面罩，還都穿上藍色防護服。

記者今（12日）進一步取得登機前的畫面，從照片中可以看到，由於班機延誤許久，登機口前出現許多便當，要發放給乘客。不過，或許是延誤的時間實在太久，也有很多人聚集在登機口，關心航班動態。

至於「陸方不准乘客穿防護衣登機」，從現場照片來看，乘客不分男女老少，進入登機口後，便在空橋上排隊領取防疫用品，除了自己原先配戴的口罩，現場工作人員發放面罩以及防護衣。其他照片則可看到，這些人領完防疫用品後，便在空橋上直接著裝，戴上面罩、穿上防護衣，著裝完畢才進入機艙。

▲▼東航滯留湖北包機乘客登機前，領取防疫用品。（圖／受訪者提供）

▲包機乘客聚集在登機前，關心航班起飛進度。（圖／受訪者提供）

受訪者表示，當天登機時間一延再延，大家都等得很累，東航還準備了免費的飲料跟食品讓大家領取，所有人都在等登機通知，「一直有人去登機口詢問登機的具體時間，甚至有人罵台灣當局不顧大家安危，污衊東航。」

此次爭議起源於有黨政人士表示，兩架包機原訂當天傍晚5點跟8點即可分批出發，卻因為台辦跟機場人員小動作不斷，好比只讓乘客戴口罩，不讓台灣民眾穿著早就準備好的防護衣，由於台灣的醫護人員相當堅持，認為不能讓乘客承擔感染的風險，雙方僵持了許久。

對此，《ETtoday新聞雲》當天向滯留民眾查證，獲得的回覆是，消息傳出時，現場乘客還在等待登機，詢問櫃台後得知，「現場備有300套防護衣，登機時就會穿上」。

▲▼東航滯留湖北包機乘客登機前，領取防疫用品。（圖／受訪者提供）

▲東航包機乘客領取防疫用品。（圖／受訪者提供）

衛福部長陳時中則在11日的記者會上，就「小動作」解釋，最初中方是覺得只要戴口罩就夠，台灣則認為需要防護衣。「所以這是認知不同導致做法不同，專業上的對話少了點，也可能因為這樣產生一些隔閡。」

至於這此「防護衣爭議」，律師葉慶元在其「葉慶元律師（葉狀師）臉書」專頁上質疑民進黨側翼人士一直在放假消息。「如果中國大陸不禮貌的行為，我們當然可以回應，那是合理的，但若是對岸根本沒有做的行為，我們刻意去製造假消息，或是以不當的言論、手法挑起對立，我認為是非常不道德的。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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