發燒被請下包機女乘客　隔天上醫院檢查「懷孕了！」

<strong><br type="_moz"> </strong>

記者蔡紹堅、陳政錄／台北－湖北報導

第二批返台包機10日順利返台，華航班機有一名女乘客因體溫達到37.1度，超過陸方規定的標準，一家三口都被請下機。事發之後，有湖北台商透露，該名女乘客已經懷孕；女乘客的家屬表示，該名女乘客隔天前往醫院檢查，被發現已經懷孕了，目前住在武漢親戚家中。

疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝10日赴武漢執行接返任務，他表示，華航班機有一名女乘客因體溫過高不能搭機，當時人已經上飛機，但陸方回看紅外線體溫感測，發現體溫達到37.1度，於是將其請下飛機，先生與小孩也一同下機。

▼華航包機返台前，有乘客因體溫過高被請下機。（圖／讀者提供）



事發之後，有湖北的台商透露，該名女乘客已經懷孕，並好奇為何從台灣派來的婦產科醫師未提供協助。當時，我指揮中心回應，在何處檢疫，就必須配合當地的檢疫規範，在體溫檢測標準上，陸方為37度，我方為37.5度。

據了解，該名懷孕女乘客的情況，台辦、台協等人員都已經知曉。經《ETtoday新聞雲》訪問知情台商，他說，雖然該名女乘客在獲悉必須下機的時候，心情相當沮喪，但之後家屬與她自己也能理解防疫的高標準要求。

台商指出，目前武漢及湖北周邊城市，包含婦產科在內的專科醫院，均已經陸續開始營業，據瞭解該名女乘客目前身體健康，應無大礙，台協和台辦方面均會依據她所在的地區和需求，提供必要的協助。