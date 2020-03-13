德國人超樂觀…確診了「上街都不戴口罩」！孕婦嚇瘋逃回中國：歐洲完了

▲新冠肺炎疫情蔓延至歐洲27個國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

當新冠肺炎疫情蔓延至歐洲27個國家，超過2萬人被確診，德國醫療系統也隨即緊張起來。Yi是北京人，和從事科研工作的老公在德國居住了2年，去年8月底她懷孕了，現在擔心德國正在成為下一個義大利，決定立馬回國，日前自述了這段驚心動魄的回家之旅。

據《香港01》報導，與「紅區」義大利類似，德國也是老齡化嚴重的國家，新冠肺炎確診病例居歐洲第三位。截至11日，德國累計確診1,952例新冠肺炎病例，其中最嚴重的北威州累積確診逾800例。該州的波恩市第一例確診患者所在小學，距離Yi的家僅有1.5公里。

Yi說，病毒正在毫無防護的歐洲肆虐，沒想到一個月前擔心著國內的狀況，現在卻完全反過來，事態發展令人措手不及，「疫情的發展就如當初的湖北一樣迅速，而義大利及歐盟各國的政府卻一直沒有作為。」

她表示，更加令人不安的是德國人，或者說歐洲人自上而下的處理方式，「政府告訴人們不用擔心，他們的醫療系統強大並且有著充分準備，同時病毒本身並不可怕，大家只需要勤洗手，戴口罩是完全沒有必要並且是不建議的；幾乎所有民眾對此深信不疑，從我們的朋友到我們的醫生，沒有人對此表現出四號的慌張。」

但看著從數據上不容辯駁的傳播性及重症率，加上目前以及之後能猜測到的應對方法，Yi和老公認為，「歐洲大概率會陷入難以估計的醫療及社會秩序的逐漸崩潰。」她說，直到離開時，德國官方的態度仍然是很悠閒的防護，消極的確診和收治；普通民眾想要去醫院檢測，只要沒有去過義大利或者武漢，並且沒有接觸過已致的確診患者，基本上都會被拒絕，「當地一些確診患者甚至還在自行回家隔離的途中，乘坐公共交通都不戴口罩。」所以，他們決定立即回國。

他們先飛往莫斯科，在這段首程航班上就已經感受到此行應該會一波三折，「加上我們只看到4個中國人，其餘乘客大部分是德國人和俄羅斯人，他們沒有一個人戴口罩。」到達莫斯科後，轉機前往北京。這次，因為乘客90%以上都是中國人，大家都乖乖戴上了口罩。

3月6日早10點，他們終於落地北京。這時，工作人員開始廣播，讓所有人坐在位子上不動，點名了9位乘客到前面接受檢測，應該是從疫情高發國回來的。Yi說，「最近的一位在我們後面三排。」半小時後，工作人員安排乘客20人一組下機。她感歎，之前在國外，每天都能在新聞上看到國內這些穿著防護服的工作人員，真的近距離看到他們時，感覺既崇敬又親切。

▲德國黑森州一處醫療設施。（圖／達志影像／美聯社）

到了倒數第二道關卡，需要把在飛機上提前填好的健康申報表交給工作人員，這時卻出現了意外，她說，「排隊時出現人擠人，甚至有人直接摘掉了口罩；為了不紮堆，我們想等到最後再去排隊，就在旁邊找個地方坐下等了一會，然而這是個不太明智的決定，就在我們剛剛上去排隊時，後面一個航班的人就湧了上來，是從首爾飛來的。」

出關時，工作人員要求有日、韓、伊朗、義大利幾個國家旅行史的人補填一張黃色卡片，於是在接下來1個小時的隊伍中，Yi和老公的前後左右全部擠滿了拿著黃色卡片的人……。終於在2個半小時後，兩人得以出關，1點左右乘坐高鐵準備回老公的家鄉，因為一路上的緊繃，他們在還空蕩蕩的車廂選了個位置就睡著了。晚上9點35分，終於到站。

沒想到，回家之旅再次出現變數。出站時，高鐵工作人員表示，德國回來的，需要集中隔離。隨後，Yi和老公就被當地安排去往一家隔離酒店。他們到達酒店，消毒洗漱，一切終於安頓好。她感歎，從3月1日決定回家到抵達酒店，其實只有短短6天時間，「一覺醒來，窗外的風景如同6天前那樣，依舊不真實到令人恍惚，可無論如何，我們總算回家了。」

就在Yi和老公回國的第二天，德國累計確診1,040例，由此成為中國以外第六個累計確診過千的國家。德國總理梅克爾在會議上也發出警告，「60％至70％的德國人將感染致命的新冠病毒，這種傳染病有可能席捲整個歐洲。」