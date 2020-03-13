國內首例美籍男染疫！曾接待的美國友人也確診　指揮中心急查活動足跡

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首例美籍新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心表示，個案位於中部是50多歲男性（案50），曾經接待4名來台友人，研判是友人傳染。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，案50與其美籍友人確實曾有聚餐等公共場所活動史，正進一步清查，不排除公布足跡可能性。

指揮中心公布，案50獨自在台工作，2月24日曾接待4名來台的美國友人(均於2月26日離境)。案50於2月27日、3月4日及7日陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，7日就醫後收治住院，10日由醫院採檢通報，於今日確診，目前於負壓隔離病房治療。

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指揮中心表示，經衛生單位進一步調查，案50在2月24日接待的4名美國友人為兩對夫妻，其中一對夫妻有1人於2月24日出現冷顫、咳嗽、疲倦症狀，另1人於2月26日離境後也出現症狀，且該對夫妻在美國的家人於3月10日確診武漢肺炎。另一對夫妻亦有1人於2月26日離境後，出現呼吸道症狀。依案50發病前暴露史研判，遭美國友人感染的可能性較高。

指揮中心指出，針對案50，目前初步掌握接觸者共64人，將持續追蹤匡列；此外，也已掌握案50及4名美國友人2月24日的活動行程，後續將進一步調查該4名美國友人在台其他時間的活動軌跡。