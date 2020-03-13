LIVE／武漢包機361人一採結果全出爐！指揮中心14:00最新說明

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新冠肺炎全球大流行，美國也幾乎全境淪陷，中央流行疫情指揮中心考慮以「分州、分區域」來提升旅遊疫情建議，目前可能華盛頓州、紐約州與加州優先。另外，第二批武漢包機361人全數採檢完畢，結果都是陰性。指揮中心今（13日）下午2點將召開記者會，說明最新情況。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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截至台灣時間今日上午，全球病例數突破12.8萬例，美國也幾乎全境淪陷，包括首都華盛頓哥倫比亞特區，至少有44州確診，總病例數達1215例。指揮中心指揮官陳時中昨日坦言，已針對美國做高度警戒，下一步會「分州、分區域」來進行相關管制。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今日上午指出，目前是評估對華盛頓州、紐約州與加州優先提升旅遊疫情建議，但公佈時間仍在研議中。

另外，第二批武漢包機由華航和東航分別執飛，兩班機帶回361名國人，全數進入3處檢疫所，展開集中隔離檢疫。361人都採檢完畢，目前均無不適症狀，指揮中心昨日公布280人陰性，第二批結果則在今日出爐，餘下81人也都是陰性。相對鑽石公主包機需二採，此次武漢包機僅需一採，指揮中心解釋，因經風險評估等級不同，至於出關前是否還需加採，會進一步評估。