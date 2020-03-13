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「毒王」爽玩義、法...發燒還坐地鐵上班！　媽媽護「他沒症狀」害百人隔離

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▲▼ 義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

▲ 義大利羅馬展開防疫作業。（圖／路透，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

大陸鄭州一名男子為了看球賽，無視義大利暴發新冠疫情前往，之後在歐洲各國遊玩，回到大陸後不但隱瞞旅遊史，還坐地鐵出門上班，目前已造成1名確診，24名密切接觸者隔離，數百人隔離。由於傳播範圍大、接觸人員廣，網友氣得封他為「毒王」，並把他名字推到熱搜榜。

綜合陸媒報導，郭某鵬是「鄭州市交通運輸局執法支隊接收的勞務派遣人員」，他不但去了義大利、法國等歐洲各國遊玩，經過，回到大陸後還刻意隱瞞，並且完全沒有居家隔離。

▲郭男被封為毒王，網友紛紛痛罵。（圖／翻攝自新京報）

▲郭男母親協助隱瞞。（圖／翻攝自新京報）

郭某鵬覺得自己一直全程戴口罩，也沒出現症狀，回到鄭州之後，隔天就開始坐地鐵、公車等大眾運輸工具去上班，更搭乘同事私家車，在公司餐廳吃飯，一切如常。

當民警打電話詢問時，他拒接電話，他母親也矢口否認曾出國。直到民警拿出了證據，郭某鵬和母親才坦承事實。郭某的母親稱，「兒子回來時沒症狀，沒想到要給社區報備，之後一直在上班，後來兒子出現感冒症狀，就在家給他熬藥，吃藥就退燒了，沒想到卻被確診了」。

▲郭男被封為毒王，網友紛紛痛罵。（圖／翻攝自微博）

▲郭男被封為毒王，網友紛紛痛罵。（圖／翻攝自微博）

據官方通報，鄭州先前已連續19天0確診，郭某鵬私自出國，返回鄭州後惡意隱瞞境外旅行史、健康史，已於3月11日確診，他涉嫌妨害傳染病防治罪，公安機關已立案偵查。

而受到郭男影響，他所在辦公大樓基運大廈已被封鎖，所有員工居家隔離14天，24名密切接觸者也接受隔離觀察，另外搭乘同班地鐵的人也要居家隔離，影響數百人。郭男母親這才後悔道歉，「這次給鄰居等人造成很大影響，對不起大家」。

▲郭男被封為毒王，網友紛紛痛罵。（圖／翻攝自微博）

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