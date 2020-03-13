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湖北確診降到只剩武漢8例　施文儀曝內幕「中國從主角變導演」

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記者黃翊婷／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情似乎已經逐漸平緩，湖北省確診病例首次降到「個位數」，只剩下武漢新增8例，掀起各界熱議。前疾管局（現為疾管署）副局長施文儀接受媒體採訪時直言，大陸在這波疫情中已經從主角變成導演，相當於是在說「我最有經驗，我中國還怕你們傳過來」。

疾管局14日發布今年首例流感死亡病例，圖為疾管局副局長施文儀資料照片。(圖／取自疾管局)

▲施文儀在自己的臉書也有PO文解析疫情內幕。（圖／翻攝自疾管署）

施文儀接受《亞洲自由電台》採訪時談到，自己已經觀察大陸的疫情數字長達兩個月，隨著確診數字持續下降，到現在湖北的疫情只剩下武漢，未來7天內大陸高層可能就會宣布武漢解封、全面復工，「中國說的不一定算，那就請WHO來，現在WHO大家不信，縱使不信但還是WHO」、「如果你有重症『抓重放輕』，我只要重症控制好，不要讓死亡率再飆高就好」。

施文儀認為，大陸確診病例數下降算是一種「政策引導」，就算復工之後會再掀起傳染，但部分民眾已經產生抗體，所以不會造成持續性的傳播，如果有抗體的人達到70％，那麼這個病就會消失，當然也不會繼續在武漢發生。

▲▼武漢肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情衝擊全球。（圖／路透社）

施文儀也引用鑽石公主號的案例說明，如果是用696例確診、6例死亡、死亡率為1％來推算，假設一例死亡後面代表有100名感染者，不論輕症或重症，大陸死亡數約3000例，後面應該就有30萬人確診，但是看不到這樣的數據，因為他們一開始就沒有把輕症列入統計，日本、新加坡也是同樣的道理，南韓因為檢驗能力不錯，所以可以檢驗出較多的病例，「這還不涉及是不是像台灣這麼認真做疫調，全世界大概只有台灣在做疫調。」

施文儀最後拋出一句重話，他認為大陸已經從新冠肺炎的主角變成導演，打著「我最有經驗，我中國還怕你們傳過來」的口號開始扮演導演的角色，雖然初步估計疫情在7月會下降到一定的程度，但以台灣對抗SARS的經驗來看，最後一個病人出院要再加兩倍的潛伏期，安全度過後才能說疫情結束了，「中國用什麼樣的標準，都會牽動到全世界，如果他很嚴謹大家放心，如果他很鬆大家不放心。」

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