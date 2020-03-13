隱瞞父母13國走透透！深圳女大生「體溫飆高」被隔離：有點愧疚

▲旅客在接受檢疫。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，廣東深圳一位就讀應用外語學院郭姓女學生，在1月下旬隱瞞父母獨自出國，到達土耳其、法國、瑞士、冰島等13個國家，然而3月3日返回時，在珠海口岸竟出現發熱症狀，隨即被送往珠海中西醫結合醫院進行隔離。由於違反該校新冠肺炎疫情的防控規定，郭同學被學校予以記過處分。

「她瞞著學校去的。對老師說回家了，對家長說在深圳打工。她被隔離後，我們才知道她去了哪裡。」學校負責人向《紅星新聞》指出，郭同學去國外的原因，「據說是去旅遊。」不過對於她本次旅行的費用情況及具體經歷，該負責人說，「我們都覺得很奇怪，就是個謎。」

▲民眾戴上口罩接受體溫檢測。（圖／路透）

珠海中西醫結合醫院指出，郭同學是在海關檢測體溫高送過來的，「她2次核酸檢測結果是陰性。我不知道她後面有沒有再採樣本，她現在已經不在我們這邊留觀，3月5號去住院了。」

郭同學核酸檢測結果為陰性，為何仍需住院？對此院方表示，「這只能說明她目前沒有被新冠病毒感染，理論上來說是這樣的。但她有肺炎，是其他原因導致的，還需要（留院）治療。」該院呼吸科另一位工作人員稱，郭同學還在住院，「不是新冠肺炎，但需要在房間裡不能出來。」

據郭同學所在學院相關負責人回憶，事發後她在校內某平台發了一段長文，「一方面陳述自己（旅行及隔離）的過程；另一方面則表示在珠海被隔離後，相關人員對她非常照顧。她很感激，有點愧疚，讓這麼多人為她操心。」