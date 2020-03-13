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緬甸軍隊金三角緝獲30億元毒品　流到澳洲價格再高15倍

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毒品,青少年吸毒。（圖／達志／示意圖）

▲有些商人會透過製毒、販毒來賺大錢。（圖／達志／示意圖）

實習記者曾筠淇／綜合報導

緬甸軍方日前在查緝中，於東南亞臭名昭彰的「金三角」地區尋獲了價值近1億美元（約新台幣30億元）的毒品，是今年以來最大的緝獲。緬甸的毒品氾濫，軍隊此次查緝到許多「鴨霸」（Yaba）、冰毒、海洛因，原先很可能是要賣去泰國、孟加拉、澳洲等地。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，位在緬甸撣邦（Shan State）的製毒大廠存有4400萬枚冰毒、129公斤的海洛因等毒品，但在當地時間4日全被緬甸軍方查獲。

緬甸軍方突襲了緬甸、寮國、泰國交界處的「金三角」地區，並緝獲了毒品工廠所生產的鴨霸、海洛因、冰毒等毒品。這些毒品工廠、組織都會在非法林區製毒、運毒，並從每年貿易中賺取數十億美元。

軍方表示，「這是今年最大的一次緝獲，全世界都在與毒品鬥爭」，這批毒品在緬甸的價值近1億美元（約新台幣30億元），其中的鴨霸因為廣受東南亞的毒品上癮者歡迎，價格還可高至3倍。

緬甸製造的冰毒如果流至澳洲街頭，價格則可達到每公斤15萬美元（約新台幣448萬元）。另外，這些毒品也很可能會從泰國向南販運，或是向北進入中國，還可能傳到孟加拉等地，因此各地警方都會合力查緝、鎮壓。

一名禁毒警察表示，雖然「當地人是無辜的，但有一些商人和少數民族會利用這個地區來生產毒品」。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室也表示，如果不採取強硬的行動，對於東南亞國家而言，這些有組織的犯罪力量將變得更難以控制。

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