▲連續3人赴歐染疫，陳時中曝「飛機高風險地點」：洗手間易被忽略。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到49人，近期公佈的案47、48、49，均赴歐洲出差或旅遊後感染。指揮中心召集人張上淳表示，長途飛機本來就有風險，至於哪些地方病毒量較高，前還沒有做飛艙內採檢報告，因此不是很確定。指揮官陳時中補充，手摸得到的地方都有風險，而洗手間又是最容易被忽略的地方。

新加坡先前曾發表研究，病房內沾滿病毒殘留，有媒體提問，飛機上是否也有所謂「高風險」地點？張上淳回應，病人若症狀嚴重，且停留時間越長，對環境污染越大。長途飛機本來就有具風險性，但也要看帶病毒的旅客曾到過哪些地方，因此還是有很多變數，不過目前仍認定前後兩排最危險，需要密切追蹤。

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陳時中補充，飛機上最危險的地方，就是手摸得到的地方，還有洗手間，「我自己坐飛機，都會把手摸得到的地方擦乾淨。」他另提醒，上完廁所清潔是大家最容易忽略的地方，但上完廁所洗好手又摸門把，若沒有做好手部清潔，可能容易把病毒沾上身。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內再確認新冠肺炎病例，為北部40多歲女性，2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3月7日自比利時經土耳其轉機，3月8日返台。個案入境時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症狀，3月10日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。