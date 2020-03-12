婦發燒被請下包機竟是「懷孕」　指揮中心：乘客本人也不知道

記者嚴云岑／台北報導

第二批返台包機10日順利返台，華航班機有一名女乘客因體溫達到37.1度，超過陸方規定的標準，一家三口都被請下機。有湖北台商透露，該名女乘客隔天赴醫院檢查，發現已經懷孕，目前健康無礙。指揮中心表示，當時乘客本人與醫師都不知道她懷孕。不過，在懷孕情況下，因黃體素關係，體溫低卻可能高到0.3至0.4度。

▲華航包機返台前，有乘客因體溫過高被請下機。（圖／讀者提供）

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝10日赴武漢執行接返任務，他表示，華航班機有一名女乘客因體溫過高不能搭機，當時人已經上飛機，但陸方回看紅外線體溫感測，發現體溫達到37.1度，於是將其請下飛機，先生與小孩也一同下機。

▲武漢2架包機返台當時乘客下飛機接受檢驗的狀況。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

事發之後，有湖北的台商透露，該名女乘客已經懷孕，並好奇為何從台灣派來的婦產科醫師未提供協助。當時，我指揮中心回應，在何處檢疫，就必須配合當地的檢疫規範，在體溫檢測標準上，陸方為37度，我方為37.5度。

知情台商表示，雖然該名女乘客在獲悉必須下機的時候，心情相當沮喪，但之後家屬與她自己也能理解防疫的高標準要求。目前武漢及湖北周邊城市，包含婦產科在內的專科醫院，均已經陸續開始營業，據瞭解該名女乘客目前身體健康，應無大礙，台協和台辦方面均會依據她所在的地區和需求，提供必要的協助。

▲全台確診人數達到49例。（圖／翻攝疾管署網站）