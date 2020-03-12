　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

炭疽、白粉和蒂腐病全跑出來！台南芒果病害狂現　專家揭發病主因

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼芒果炭疽病、白粉病及蒂腐病已現蹤跡。（圖／台南區農業改良場提供）

▲芒果炭疽病果實病徵。（圖／台南區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

芒果正處於謝花著果期，但氣候冷熱陰晴不定，台南區農業改良場今（12日）指出，田間炭疽病、白粉病及蒂腐病已現蹤跡，這時候農友應密切注意與掌握病害防治時機，花穗上出現病斑時立即施藥，以預防及控制病害的蔓延。

台南場說明，炭疽病可危害果實、花穗、嫩葉及嫩枝等。新抽出的幼嫩葉片極易受侵染，初期產生紅色小斑點，逐漸擴大呈褐色病斑，後期會形成穿孔。花穗被感染後花梗變黑褐色，小花亦褐變後脫落。該病害於開花期始、生育期中、採收後運輸及貯藏期皆可發生。

請繼續往下閱讀...

▲▼芒果炭疽病、白粉病及蒂腐病已現蹤跡。（圖／台南區農業改良場提供）

▲▼芒果炭疽病葉片病徵（上）、芒果白粉病葉片病徵（下）。（圖／台南區農業改良場提供）

▲▼芒果炭疽病、白粉病及蒂腐病已現蹤跡。（圖／台南區農業改良場提供）

不僅這樣，在高濕的環境下，病斑上產生許多稍突之小點，台南場表示，由此溢出粉紅色黏狀物，為病原菌的分生孢子，遇雨水時分生孢子容易藉雨水的飛濺與氣流的帶動傳播，故芒果樹下掉落的病葉與病果，可視為炭疽病主要的感染源之一。藥劑防治應從芒果秋梢開始，防止新梢受病原菌感染，雨後需要加強防治。蒂腐病和炭疽病一樣可於枝條、果梗及果實上潛伏感染，在枝條上形成黑點及黑色斑塊，果實發病初期亦與炭疽病類似，為黑褐色斑點，後期病斑面積大、破裂、果實內部腐爛，防治要點與炭疽病相同。

▲▼芒果炭疽病、白粉病及蒂腐病已現蹤跡。（圖／台南區農業改良場提供）

▲▼芒果蒂腐病果實病徵。（圖／台南區農業改良場提供）

另外，台南場提到，白粉病主要發生在冬末春初較乾旱的芒果開花季節，而以盛花期發生最嚴重，花穗及幼果果柄為主要被害部位，但管理不良的果園，病原菌亦可感染幼葉。開花時期花穗及幼果果柄被害呈現白粉狀，此為病原菌之分生孢子，如抹上一層白粉，時間一久被害部轉為黑色枯萎，整朵花穗會完全掉落，幼果果柄被害時該幼果亦會脫落。病原菌分生孢子主要靠風吹送，訪花昆蟲亦可能加以攜帶而蔓延。白粉病以初春乍暖還寒時節發病嚴重，偶爾降雨可以促進病害快速蔓延。其防治方法為，開花初期開始施藥，至幼果期為止。

▲▼芒果炭疽病、白粉病及蒂腐病已現蹤跡。（圖／台南區農業改良場提供）

▲▼芒果畸形病花穗病徵（上）、芒果白粉病花穗病徵（下）。（圖／台南區農業改良場提供）

▲▼芒果炭疽病、白粉病及蒂腐病已現蹤跡。（圖／台南區農業改良場提供）

上述病害防治藥劑請參考「植物保護資訊系統」，或於該場網站「農作物登記用藥」點選芒果登記藥劑。用藥時應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。另外由於芒果已進入著果期，外銷供果園應特別留意藥劑殘留問題，因日本及韓國的農藥殘留標準與台灣地區不同，須遵守日本及韓國的用藥規定才能順利出口。農友若有用藥等相關問題可與台南場植物保護研究室聯絡。

ET快訊
連續3人赴歐染疫　陳時中曝「飛機高風險地點」
台大教授預測疫情最新「趨勢圖」曝！韓國3月底收尾、義大利2種
40多歲女英國轉機遊愛爾蘭確診　接觸者7人須採檢、25人居家
婦發燒被請下包機竟是「懷孕」　指揮中心：乘客本人也不知道
美國新冠肺炎疫情升溫！陳時中：下一步會「分州、分區域」做管制
第二批武漢包機361人「一採完成」　指揮中心公布結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蓄意不掛車牌！「HINO紅色大貨車」累犯抓到了　最高開罰萬元

一年只限定3場！到太平山「夜探貓頭鷹」把握5、6和7月

高雄女眼睛遭乾洗手液噴濺狂流淚　醫提醒：酒精有刺激性恐致角膜發炎

連續3人赴歐染疫　陳時中曝「飛機高風險地點」：洗手間易被忽略

高鐵防疫班表啟動！車廂服務不變　「熱飲、雜誌」照常提供

未來會增加口罩購買量？陳時中揭「不考慮關鍵」：避免囤積！

醫師煮咖啡、高中生送巧克力　為第一線防疫醫護人員加油打氣

北部40多歲女英國轉機遊愛爾蘭確診　接觸者7人須採檢、25人居家隔離

婦發燒被請下包機竟是「懷孕」　指揮中心：乘客本人也不知道

首起院內感染獲控制！　陳時中：除確診9人，採檢397人均陰性

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

蓄意不掛車牌！「HINO紅色大貨車」累犯抓到了　最高開罰萬元

一年只限定3場！到太平山「夜探貓頭鷹」把握5、6和7月

高雄女眼睛遭乾洗手液噴濺狂流淚　醫提醒：酒精有刺激性恐致角膜發炎

連續3人赴歐染疫　陳時中曝「飛機高風險地點」：洗手間易被忽略

高鐵防疫班表啟動！車廂服務不變　「熱飲、雜誌」照常提供

未來會增加口罩購買量？陳時中揭「不考慮關鍵」：避免囤積！

醫師煮咖啡、高中生送巧克力　為第一線防疫醫護人員加油打氣

北部40多歲女英國轉機遊愛爾蘭確診　接觸者7人須採檢、25人居家隔離

婦發燒被請下包機竟是「懷孕」　指揮中心：乘客本人也不知道

首起院內感染獲控制！　陳時中：除確診9人，採檢397人均陰性

藥局代賣口罩　每日補貼800元　財政部核釋免所得稅

義大利淪陷對外求助…「歐盟各國都沉默」！義駐歐盟大使：只有中國幫忙

被叫藝人不好意思　「安安」安以宸：叫我直播主就可以了

蓄意不掛車牌！「HINO紅色大貨車」累犯抓到了　最高開罰萬元

中職／保護火球男森榮鴻　葉總訂出使用計畫

快訊！北捷蘆洲站驚傳婦女持刀情緒激動　捷警迅速上車逮人

北市3招社區防疫　公寓大廈主委相隔1公尺受訓

文慧如曝光理想男友條件...親揭拒過節日原因：很燒錢！

一年只限定3場！到太平山「夜探貓頭鷹」把握5、6和7月

承認查證瑕疵…吳子嘉向陳菊道歉但不認錯：看蔡英文面子顧全大局！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

18台人拒檢真相　知情家屬還原

超狂藥師被嗆聲　掛牌停賣1日

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

台男曝日本現況　怕爆：搭電車靠下盤挺住　

陳時中給護理人員的一封信　萬人讚爆

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期

竹女高三生搭包機順利返台　可趕上二階面試

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／口罩實名制2.0開放！　健保署網站當機

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！她傻眼揭真相

明午變天全台濕冷　溫度直逼強烈大陸冷氣團

13防疫醫護忍尿10小時　仍喊值得

更多熱門

相關新聞

達人公開鳳梨「彈指神功」3挑選秘訣

達人公開鳳梨「彈指神功」3挑選秘訣

每年3至7月是鳳梨盛產期，台南區農業改場今（11日）表示，此時期氣候溫暖且陽光充足，鳳梨特別香甜多汁，今年果實成長期間日夜溫差大，有利糖份累積，因此甜度及風味更勝以往，要教大家3點挑選秘訣。

洋蔥炭疽病已現蹤　請農友注意防治

洋蔥炭疽病已現蹤　請農友注意防治

芒果花期到　農友慎防病蟲

芒果花期到　農友慎防病蟲

芒果鳳梨保險農民不買單？農糧署曝投保件數

芒果鳳梨保險農民不買單？農糧署曝投保件數

芒果及鳳梨保險費補助受理期限至2月15日止

芒果及鳳梨保險費補助受理期限至2月15日止

關鍵字：

芒果台南區農業改良場田間炭疽病白粉病蒂腐病

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面