炭疽、白粉和蒂腐病全跑出來！台南芒果病害狂現　專家揭發病主因

▲芒果炭疽病果實病徵。（圖／台南區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

芒果正處於謝花著果期，但氣候冷熱陰晴不定，台南區農業改良場今（12日）指出，田間炭疽病、白粉病及蒂腐病已現蹤跡，這時候農友應密切注意與掌握病害防治時機，花穗上出現病斑時立即施藥，以預防及控制病害的蔓延。

台南場說明，炭疽病可危害果實、花穗、嫩葉及嫩枝等。新抽出的幼嫩葉片極易受侵染，初期產生紅色小斑點，逐漸擴大呈褐色病斑，後期會形成穿孔。花穗被感染後花梗變黑褐色，小花亦褐變後脫落。該病害於開花期始、生育期中、採收後運輸及貯藏期皆可發生。

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▲▼芒果炭疽病葉片病徵（上）、芒果白粉病葉片病徵（下）。（圖／台南區農業改良場提供）



不僅這樣，在高濕的環境下，病斑上產生許多稍突之小點，台南場表示，由此溢出粉紅色黏狀物，為病原菌的分生孢子，遇雨水時分生孢子容易藉雨水的飛濺與氣流的帶動傳播，故芒果樹下掉落的病葉與病果，可視為炭疽病主要的感染源之一。藥劑防治應從芒果秋梢開始，防止新梢受病原菌感染，雨後需要加強防治。蒂腐病和炭疽病一樣可於枝條、果梗及果實上潛伏感染，在枝條上形成黑點及黑色斑塊，果實發病初期亦與炭疽病類似，為黑褐色斑點，後期病斑面積大、破裂、果實內部腐爛，防治要點與炭疽病相同。

▲▼芒果蒂腐病果實病徵。（圖／台南區農業改良場提供）



另外，台南場提到，白粉病主要發生在冬末春初較乾旱的芒果開花季節，而以盛花期發生最嚴重，花穗及幼果果柄為主要被害部位，但管理不良的果園，病原菌亦可感染幼葉。開花時期花穗及幼果果柄被害呈現白粉狀，此為病原菌之分生孢子，如抹上一層白粉，時間一久被害部轉為黑色枯萎，整朵花穗會完全掉落，幼果果柄被害時該幼果亦會脫落。病原菌分生孢子主要靠風吹送，訪花昆蟲亦可能加以攜帶而蔓延。白粉病以初春乍暖還寒時節發病嚴重，偶爾降雨可以促進病害快速蔓延。其防治方法為，開花初期開始施藥，至幼果期為止。

▲▼芒果畸形病花穗病徵（上）、芒果白粉病花穗病徵（下）。（圖／台南區農業改良場提供）

上述病害防治藥劑請參考「植物保護資訊系統」，或於該場網站「農作物登記用藥」點選芒果登記藥劑。用藥時應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。另外由於芒果已進入著果期，外銷供果園應特別留意藥劑殘留問題，因日本及韓國的農藥殘留標準與台灣地區不同，須遵守日本及韓國的用藥規定才能順利出口。農友若有用藥等相關問題可與台南場植物保護研究室聯絡。