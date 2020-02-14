高屏芒果花期到　農友慎防病蟲

▲目前高屏地區芒果已進入盛花期，炭疽病、畸形病、小黃薊馬與芒果葉蟬等害蟲密度也逐漸上升，高雄區農改場籲農友防治 ，圖芒果葉蟬危害花穗。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前高屏地區芒果已進入盛花期，炭疽病、畸形病、小黃薊馬與芒果葉蟬等害蟲密度也逐漸上升，為有效控制上述病蟲害危害密度，高雄區農業改良場籲請農友及早採取預防措施，選擇適當防治藥劑，以確保果實品質。

▲▼芒果畸形病感染花軸變短、芒果炭疽病葉片危害狀。

炭疽病原菌為芒果關鍵害物，芒果花期時即可受到感染並潛伏於組織中，但不表現徵狀，直至果實成熟後才會顯現病徵，因此常被農友忽略進行防治。

另農友稱為「瘋花」、「瘋欉」或「公花」的畸形病也須注意，受感染後新稍節間縮短，枝條上產生許多不正常芽點使枝葉簇生，花軸亦縮短簇生，花器葉化，兩性花變少。其畸形枝葉和花穗在後期乾枯後仍殘留於芒果樹上，表面可產生許多菌絲及孢子，易隨風雨逸散而造成再次的感染。為避免病原菌傳播而不斷感染植株，應修剪罹病枝條及花穗並移出果園，以減少病原菌傳播機會。修剪時應由病徵處再往上剪除約 45 ～ 60 公分 ，較能有效去除病原菌感染部位。

小黃薊馬與芒果葉蟬也是芒果花期主要蟲物，小黃薊馬喜好躲藏在芒果花穗、幼果果蒂及新葉葉脈附近銼吸為害，造成嫩葉焦枯、花穗受損及幼果表皮褐化結痂，初期不易察覺，待被害徵狀出現時，再防治為時已晚。

葉蟬成蟲喜棲息於葉背或陰暗處，產卵於葉脈、花穗的幼嫩組織中，若蟲及成蟲吸食嫩葉、花梗汁液，造成落花落果，其分泌的蜜露會引發煤煙病，嚴重影響植株光合作用。農友可懸掛黃色黏板監測蟲數，及時掌握防治時機，並應適當修剪枝條以維持良好通風，以利小黃薊馬與芒果葉蟬防治工作的進行。籲請農友在防治或用藥上如尚有疑問，可逕洽高雄場研究人員。

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