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「世界最小男人」歡慶28歲生日！身高76公分...和195弟弟合照「身高差3倍」

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▲全球最小男人Nick Smith日前慶祝28歲生日。（圖／翻攝自Facebook／Nick Smith）

▲全球最小男人Nick Smith慶祝28歲生日。（圖／翻攝自Facebook／Nick Smith）

 實習記者周依儒／綜合報導

世界「最小」男人尼克（Nick Smith）日前歡慶28歲生日！患有罕見疾病小頭畸形症和原發性侏儒症的尼克，在出生時被醫生宣告壽命應該不長，甚至可能沒有說話、走路的基本能力，但他卻打破醫生的預料，還可以慶祝28歲生日！

據《太陽報》報導，住在美國喬治亞州的尼克身高只有76公分，同時也是全世界「最小」的男人，他在出生時就罹患罕見疾病及侏儒症，通常這些患有這些疾病的患者身上也會開始出現許多老年疾病的症狀，因此壽命都不長。不過尼克仍然打破醫學判斷，尼克的媽媽雪莉（Shelly）表示，「我們不知道尼克竟然會陪在我們身邊28年，但卻也不知道我們能不能陪他到29歲。」

▲全球最小男人Nick Smith和弟弟合照。（圖／翻攝自Facebook／Nick Smith）

▲全球最小男人Nick Smith和弟弟合照。（圖／翻攝自Facebook／Nick Smith）

雪莉坦言，「雖然尼克的生命已經超出醫生的判斷，但由於他的生命還是太脆弱，因此也很怕一點點小感冒就會引發不幸。」但雪莉也表示，雖然很擔心，但對於尼克至今還在身邊感到很幸運，因此也會努力正面看待。據悉，尼克從出生至今已經動了8次手術，摘除了4個動脈瘤，且只有30%的腎功能。

不過特別的是，尼克雖然是全世界最小的男人，但他卻有2個195公分的弟弟特拉維斯（Travis）和利維斯（Levis），三人站在一起的畫面十分有趣。另外，特拉維斯也對哥哥的生日表示祝福，「慶祝尼克的生日永遠都是一件很棒的事，很高興他能和我們在一起！」

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