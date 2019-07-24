中正一警遭控刑求「5度慘叫」全都錄　當事警喊冤：聽不出是誰的聲音

記者邱中岳／台北報導

台北市中正一分局介壽路派出所警員遭1名男子指控涉嫌刑求，警方出面表示，2018年7月4日當天替民眾處理毀損案件，依法受理製作筆錄，並未有刑求等情形；至於對方提供的錄音檔錄下刑求過程，當事員警則回應「沒有做這件事，聽不出來是自己的聲音」。

2018年7月4日1名32歲的徐姓男子因在文化大學推廣部因學分問題與校方爆發口角，並毀損校內電腦螢幕，校方報警後徐男又對到場處理的28歲徐姓警員踢踹數次，最後被警方依妨害公務罪嫌送辦。

▲警方遭指控對1名男子涉嫌刑求，當事警獲不起訴處分，回應「聽不出是誰的聲音」。（圖／記者邱中岳攝）

但沒想到開庭時，徐男突然拿出錄音檔指控吳姓警員涉嫌刑求逼供，甚至在偵訊室內毆打徐的肚子以及呼巴掌等行為，並當庭對吳提出告訴。但全案在歷經將近1年後，因錄音檔不完整，且徐遲遲未提供其他相關證據，檢察官最後做出不起訴處分。

而此事爆發後，中正一分局督察組也介入調查，吳姓警員也向調查人員表示，當天並沒有做出這種事情，且針對錄影檔也說聽不出來是自己的聲音，其他不願多做說明。

▲警方遭控刑求逼供，督察組表示，該名警員並未有不良紀錄，該名警員也否認有此事。（圖／記者邱中岳攝）

遭對方提告傷害的吳姓警員，在訴訟將近1年的時間共計開過3次庭，第一次係因妨害公務開庭，遭提告傷害後又出庭2次，均未申請律師，但為了出庭也耗費不少自己的休假時間。

遭踢爆的吳姓警員，108年特考班畢業，從經服務三年均在介壽路派出所，督察組表示，該名警員並未有不良紀錄，僅有一次開單告發時遭民眾投訴「為什麼不開其他人」；曾帶過吳的所長也透露，「他平時沒有不良表現或爆走行為」。

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