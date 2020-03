▲巴基斯坦F-16戰機墜毀於首都。(圖/翻攝自推特/Ibrar Ahmed)



記者丁維瑀/綜合報導

《路透社》報導,巴基斯坦空軍發言人表示,該國一架空軍的飛機今(11)日墜毀於首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad),「我們正在評估損失。」還不清楚是否有傷亡,巴基斯坦當局也未透露飛機的型號。

《俄羅斯衛星通訊社》則指出,墜毀的是巴基斯坦空軍F-16戰機,原本正為了預計23日舉辦的遊行而進行彩排。社群媒體轉傳的影片可見,飛機墜落後,空中冒出大量黑煙。

fighter #Plane of #Pakistan Air force crashed during the rehearsal of 23rd March event near parade ground #Islamabad no human loss reported so far, pic.twitter.com/I36uLZy4T5