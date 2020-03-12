都不敢出國了！3月上旬「單日護照申辦量」大減8成





▲受新冠肺炎影響，外交部領務局表示，護照申辦量大減。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社記者陳韻聿台北12日電

武漢肺炎全球疫情升溫，外交部領務局表示，出國觀光的民眾減少，連帶護照申辦量也大減，與去年同期相比，1月和2月的申辦量減2成，3月截至6日止，單日更大幅減少近8成。

領務局數據顯示，今年1月和2月民眾向外交部領事事務局及外交部4個辦事處申辦護照的人數，與去年同期相比，自25萬5498人下降至20萬2189人，減少約2成。

此外，3月以來，護照申辦人數更大幅減少：去年同期單日申辦量可超過7000或8000人，而今年3月至6日止，單日申辦量雖可超過1000人，但未突破2000人，總體減幅近8成。

領務局表示，為配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，領務局已加強民眾護照申辦環境的消毒清潔工作，而業務量減少期間，也運用時間進行人員教育訓練，以提升服務品質。

領務局提醒，外交部與內政部推動首次申辦護照便民措施，自3月16日，在於桃園市、台中市（大里、北屯、清水及豐原）、雲林縣、嘉義市（西區）、屏東縣（屏東市），以及澎湖縣（馬公市）戶所先行試辦，民眾可就近至以上戶所辦理，減少來回奔波，還可選擇將護照郵寄至家中，避免群聚感染。領務局表示，將視試辦情況，適時於全台各戶所全面實施。

此外，民眾也可透過網路預約申辦護照，既節省時間，也有助降低群聚感染風險，詳情可參考領務局網站www.boca.gov.tw。（編輯：黃國倫）