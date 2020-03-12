買口罩排隊順便掃手機　全台6千家藥局號召500萬人連署：挺台加入WHO

▲藥師公會號召500萬人連署挺台灣加入WHO。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，台灣防疫工作引起國際關注，更首創口罩實名制度，對此，歷任署長衛生署長、醫師公會先後發起挺台灣加入WHO連署，希望「500萬人連署挺台灣加入WHO」能喚起國際讓台灣加入WHO共同防疫。

「500萬人連署挺台灣加入WHO」活動持續加溫，進一步推出「掃QR Code連署」，未來在全國6千家健保藥局都能看到連署海報，民眾在藥局排隊購買口罩的等待時間，只要拿起手機、掃描QR Code，就可能加入連署幫台灣發聲。

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▲民眾現場掃描QR Code。



藥師公會全聯會秘書長張文靜表示：「全世界首次口罩實名制制度在台灣實施，所有人都是沒有經驗的，政府端、社區藥局端、藥師公會，大家都不知道要怎麼做，只能因應疫情發展與民眾反應去做滾動式修正，各國也希望學習我們的經驗，把實名制發展到他們國家中。」

她也提到醫療人員全力爭取台灣加入WHO緣由，「SARS那年，因為政府無法跟WHO跟世界拿到同步的疫情資訊，損失了非常多優秀的醫療人員，這樣的事情我們希望不要再發生了。」記者會上，除了藥師公會分享口罩實名制政策，還請到藥局正妹在現場教民眾如何使用手機掃描「連署加入WHO」的流程，希望一步步把台灣「挺」進WHO。