不妥協的空調品質工藝！三菱電機推旗艦品質入門價搶攻市占　

圖、文／三菱電機提供

三菱電機2020年推出具備高階機種所堅持的MEQ（Mitsubishi Electric Quality）精神，入門款價格即可購入的旗艦級品質新品「HS系列」，以高品質新機種搶攻標準款家用空調市場，積極佈局產業實力，同時展現進一步深耕台灣的決心。

三菱電機空調關鍵零組件自研自產，確保高品質、高性能及高效率，從半導體、馬達和壓縮機等，均為自家研發生產，更是經過各種嚴峻狀況的測試，徹底落實品牌MEQ精神。空調中的功率半導體如同人類的大腦般扮演重要角色，而三菱電機功率半導體獲得全球約50%以上空調品牌信任並採用；空調的心臟──壓縮機，也同樣獲各品牌青睞，可見三菱電機品質第一之技術力。

HS系列雖為入門款價格，也傳承品牌MEQ精神，除了擁有三菱電機標準機型最高等級的空調關鍵零件，並瞄準小資族及小家庭客群，強化超靜音運轉、省電節能及高耐用性等性能，每個細節都擁有不妥協的品質。即日起至2020年7月31日止，凡購買三菱電機家用空調系列，可現折2,000元，2020年5月31日前購買並上網登錄再送好禮二選一（全聯禮券1,500元或12吋智能遙控涼風扇乙台），詳細產品及活動資訊可至三菱電機官方網站查詢。