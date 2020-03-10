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居家暖男：你的溫度ME來守護！最貼心的恆溫控管來自MEQ

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▲▼三菱電機,空調。（圖／三菱電機提供）

▲ME的空調不只是空調，像情人、也像家人般，為每一個家吹起真感情的風。

圖、文／三菱電機提供

情人節，有跟心愛的人度過嗎？也趁機向家人表達平常害羞開口的情感吧！
ME聽說台灣的三月乍暖還寒，也不像日本家家戶戶開暖氣，很容易不小心著涼呢。這樣可不好，家的溫度必須好好守護，因此在白色情人節這天，ME想推薦給你們，總是放真感情、貼心又暖心的「居家優質暖男」。

▲▼三菱電機,空調。（圖／三菱電機提供）

哈哈！並不是在說ME啊，嚇一跳嗎？
ME推的優質暖男，其實是ME一手栽培的靈魂之作：三菱電機空調。

ME的老派專情，一甲子始終如一
你別看三菱電機空調這些外表時尚的小伙子，內在可是擁有自1954年來的【MEQ】堅持

▲▼三菱電機,空調。（圖／三菱電機提供）

談感情，最在乎有沒有真心。
三菱電機就是以核心零件自產自製為原則，造就用心陪伴、永久承諾的冷暖空調，這就是秉持日本空調界最高標準的Mitsubishi Electric Quality，簡稱【MEQ】所帶來的真心。
因此ME的空調不只是空調，像情人、也像家人般，為每一個家吹起真感情的風。

【MEQ】暖男特質，也是匠心三定律
為了心愛的家人，三菱電機空調控管四季的居家溫度、濕度、甚至空氣品質，給予冬暖夏涼的體貼照顧。MEQ象徵三大暖男特質，也是ME在打造空調時的堅持：
超耐久｜100%出廠前全機測試，給你100分可靠陪伴。
超效能｜節能省電，只為你放電的認真專情。
超舒適｜超速冷暖房，不怕太快只怕你太依賴。

帶情人見家人，春天正是好時機
天氣不穩定的春天，雖然是選購空調的淡季，但也因此能得到更優惠的價格與更完整的安裝服務喔！ME建議大家，不妨趁現在帶著貼心溫控的專屬暖男回家，給家人最暖心的恆溫照顧。

▲▼三菱電機,空調。（圖／三菱電機提供）

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

三菱電機家用空調【加碼優惠】實施中
◎ 2020年3月~2020年7月凡購買三菱電機家用空調即可現折2000元
◎ 2020年3月1日~2020年5月31日限定期間（憑發票購買日期），至活動網站完成發票與保卡上傳，即可加碼再獲1500元全聯禮券 或 三菱電機經典12吋智能遙控涼風扇
→ 活動網頁：http://bit.ly/2VHWqPE

ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，台灣的大家，我們下次再見。

看更多三菱電機空調職人ME桑故事：
http://bit.ly/2VEFPw5

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