三菱電機指控中國駭客Tick入侵　多筆商業合作訂單外流

▲三菱電機在2019年發表了一款大型機械手臂，用於清除核廢料。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本三菱電機公司（Mitsubishi Electric）20日表示，在2019年6月發現了駭客入侵的痕跡，展開調查後發現國內外分支機構當中，有120多台電腦和40多台伺服器遭到入侵，初步判定有可能是中國駭客集團Tick所為，可能有個人及企業資料外洩，但國防、電力和鐵路等基礎設施和國安的訊息並沒有外流。

根據《共同社》報導，三菱電機和多個政府部門、私人企業有來往，包括防衛省、資源能源廳、內閣府等，還有電信公司、鐵路、汽車等產業。這經過這次的入侵事件後，與商業夥伴的訂單交易和開發產品信息可能已經外流，相關的會議資料可能也沒辦法倖免。

▲ 三菱電機成立於1921年（大正10年）1月15日。（圖／達志影像／美聯社）

三菱是日本第3大綜合電機生產商，為三菱集團的核心企業之一，也是世界五大光電產品製造商之一，在2018財政年度還拿到了防衛省第3大主要國防設備的合約。

內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）表示，已將此事向上通知，目前已經確認有關國防和國家電力設備等敏感訊息沒有洩漏，會繼續關注三菱如何應對。

防毒及網路安全廠商趨勢科技曾在2019年底表示，Tick近期目標將針對日本的國防、航空技術、化學和衛星有關的幾個組織滲透。三菱公司對此也表示，造成大家的困擾和不便，深感抱歉。