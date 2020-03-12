更新／WHO宣布新冠肺炎全球大流行　美國首都進入緊急狀態

▲新冠肺炎在美東疫情持續擴大，紐約出現「超級感染者」50歲律師，華盛頓特區則可能進入社區感染階段。（圖為紐約／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情全美擴大，首都華盛頓（Washington D.C.）宣布，正式進入緊急狀態。

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞11日宣布，疫情正式進入「全球大流行」，預料感染人數會進一步擴大。美國含鑽石公主號等撤僑病例，確診人數近1200人，死亡人數31人，華盛頓特區單日新增6例，現在確診人數已來到10例，市長巴烏斯爾（Muriel Bowser）因此宣布進入緊急狀態。

美國目前已有9州宣布緊急狀態，華盛頓特區先前已經下令禁止1000人以上集會，數小時後即跟進升級態勢，巴烏斯爾便能和政府請求撥款聯邦災難基金，用作防疫與遏止物價惡性上漲等情況。她也能在未經過法院的核准下，下令隔離曾接觸患者的關係人。

《國會山報》（The Hill）引述巴斯烏爾指出，特區醫療部門已經租下一處設施，能夠容納50名隔離者，官方未指出明確地點及設施名稱。

華盛頓特區新增的6例病例，其中一名患者曾和先前確診的病患接觸，另外2人有近期出國旅遊史，其餘的3人則是感染原因未明。全美各地的演唱會和體育賽事等活動，目前都因疫情衝擊，紛紛宣布停辦或順延。

出稿0623

更新0644