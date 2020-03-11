蕭邦鋼琴大賽台灣變PRC　外交部向波蘭抗議要求更正

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

蕭邦國際鋼琴大賽是五年一度的國際鋼琴比賽，在音樂家蕭邦的故鄉波蘭舉行。未料，這次比賽，主辦單位官網矮化台灣參賽者，將國籍改成「PRC Taiwan」，之後又改為「China Taiwan」。對此，外交部已訓令我駐波蘭代表處，向波蘭相關政府機構及比賽主辦單位表達抗議，並要求更正。

外交部發言人歐江安11日指出，國際蕭邦鋼琴大賽是文化交流活動，不應涉入政治，更不應屈服於不當的政治壓力，但波蘭主辦單位昧於事實，將我國選手的國籍名稱改為「PRC Taiwan」，之後又更為「China Taiwan」，我國政府與人民無法接受。

歐江安提到，波蘭主辦單位逕自矮化我國名稱的作法，嚴重損及我國國家主權利益，以及我國參賽者的尊嚴與權益，我國表達高度不滿，要求波蘭盡速更正，外交部及我駐波蘭代表處將持續向波蘭相關單位積極交涉，捍衛我國選手的尊嚴與平等參賽權益。

歐江安提及，近年來台波雙方實質合作日益增強，我國政府重視並大力促進雙邊文化交流，我國希望波蘭政府及主辦單位能基於維護台波雙邊實質友好關係考量，儘速更正不當矮化我國參賽者國籍名稱的錯誤。