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疫情衝擊鬧血荒目標1萬袋　台中郵局鼓勵挽袖：送50元商品卡

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▲台中郵局舉辦捐血送商品卡活動。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中郵局舉辦捐血送商品卡活動，呼籲民眾多多挽袖。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

疫情衝擊下，民眾不但減少外出，避免和人接觸，也因此少了捐血意願，造成全台鬧血荒，台中郵局特別舉辦「捐熱血、郵愛心」活動，捐血1袋即送50元商品卡，台中捐血中心表示，目前庫存量不足7天，呼籲踴躍挽袖，捐血中心會有兩層篩選，且做好室內消毒工作，民眾不用擔心。

▲台中郵局舉辦捐血送商品卡活動。（圖／記者鄧木卿攝）

請繼續往下閱讀...

▲台中捐血中心貼公告，提醒返台者暫緩捐血。

台中郵局局長丘京華表示，為了發揮助人精神，幫助病患用血不虞匱乏，每年都在大台中地區規劃捐血站，希望能募集到1萬袋以上，即日起至3月31日，凡是捐血1袋即贈超商50元商品卡(或郵政寶寶造型鑰匙圈)。

台中捐血中心表示，雖然台中疫情平穩，但出門捐血人數還是稍有減少，台中、彰化、南投和雲林等地，1天原本要有1800袋，目前不但不夠，連庫存量也不到7天，從2月疫情爆發至今，已經少了500袋，很多原本常辦捐血活動的社團或公司，都說等疫情緩和再捐。

捐血中心表示，民眾要進來捐血時，在門口就先要乾洗手、量耳溫等消毒，門口也貼有如果從中港澳、韓國、新加坡、日本、義大利、伊朗、法國、德國和西班牙回台者，暫緩捐血28天，捐血前，護理人員還會再詢問接觸史、旅遊史等，務必做好一切消毒工作，民眾來捐血不會怕感染，目前各種血型都缺，O型血尤甚。

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