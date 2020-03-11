居家檢疫者禁搭大眾運輸！今起最高罰100萬　桃機規劃專屬用餐區、提供外帶

▲居家檢疫者不可搭乘大眾運輸工具返家，今起違者最高開罰100萬。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

居家檢疫者歸國返家不可搭乘大眾運輸工具，自（11）日起，違規將依法開罰最高100萬以下罰鍰，因應政策，交通部也推出防疫車隊協助載運。桃園機場公司表示，為顧及居家檢疫旅客用餐需求，有規畫專屬用餐專區，旅客也可選擇外帶餐點。

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▲桃園機場4日成立防疫車隊，宣導期間已載運750位居家檢疫者返家。（圖／記者沈繼昌攝）

配合中央流行疫情指揮中心政策，居家檢疫旅客歸國返家以自行駕車、親友接送為優先，不可搭乘大眾運輸工具，11日起違者依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條處以新臺幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰；此外，若搭乘之交通工具與居家檢疫通知書所載不符，也將處以1萬元以上，15萬元以下罰鍰。

▲桃機「居家檢疫車隊」，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

配合交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，桃園國際機場公司也整合協調機場排班計程車及租賃車業者，自3月4日起至10日宣導期間已載運近750位居家檢疫旅客返家，佔自中、港、澳、韓、義、伊朗等六地入境旅客31.7%，且經持續宣導搭乘比例也日益提高。





▲防疫車隊3/4上路，11日起若居家隔離檢疫者仍搭乘大眾交通工具，最高處100萬元罰鍰。（圖／指揮中心提供）

機場公司提醒經開立居家檢疫單之入境旅客：

1.由桃園機場前往北北基桃竹、台東及離島地區者，請搭乘機場排班計程車至居家目的地，或由松山機場、基隆港轉乘，費用以跳表計費

2.其餘中南部、宜花地區，則需搭乘租賃車，相關費用依照交通部公布價目表付費。

為貼心顧及居家檢疫旅客用餐需求，機場公司已於第一、第二航廈入境大廳一樓規劃專屬用餐專區，旅客亦可選擇外帶餐點，由服務人員直接送至檢疫車隊，第一航廈24小時服務、第二航廈服務時間由上午9時至晚間9時。